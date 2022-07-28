〈財報〉Stellantis上半年淨利大增逾3成 營益率優於預期

全球車廠四哥 Stellantis 周四（28 日）美股盤前公布 2022 會計年度上半年財報，得益於定價策略與高利潤的汽車銷售，上半年營收年增近 2 成、淨利年增逾 3 成，但該公司執行長警告，隨著晶片荒緩解，產量提升可能會影響汽車產業明年調漲價格的能力。

Stellantis(STLA-US) 早盤股價受財報佳績激勵上漲 2.39%，每股暫報 13.73 美元。

根據 Stellantis 財報，上半年營收年增 17% 至 879.99 億歐元，去年同期為 753.1 億歐元；淨利報 79.6 億歐元，較去年同期成長 34%，去年同期 59.36 億歐元；基本每股獲利報 2.17 歐元，經調整後每股獲利報 2.11 歐元。

上半年經調整後營益年增 44% 至 124 億歐元，優於分析師預期的 94.2 億歐元、營益率也從去年同期的 11.4% 成長至 14.1%，遠超市場預期，另外在五大地區的營益率軍實現兩位數成長，其中北美地區達到創紀錄的 18.1%。自由現金流方面為 53 億歐元，年增 65 億歐元，去年同期為負數。

交車數據方面，上半年 Stellantis 在北美地區交付 95.6 萬輛車，較去年同期成長 10%；歐洲交付 136.2 萬輛車，年減 18%；中東與非洲地區交付 19.9 萬輛車，與去年同期持平；南美洲地區交付 40.3 萬輛，年減 5%；亞太地區則交付 10 萬輛。五大地區合計交付 302.3 萬輛車。

Stellantis 執行長 Carlos Tavares 稱，儘管晶片荒影響生產、能源與原物料成本攀升，但旺盛的需求讓汽車製造業有漲價能力進而提高獲利迎來「甜蜜點」（Sweet Spot）。

Tavares 也說，在這種環境下如果產量上升，汽車製造業的定價權在某種程度上會降低，意味著利潤可能承壓。另外他稱由於擔心全球經濟衰退，鋼鐵價格已在下滑，但能源成本仍居高不下，不過 Stellantis 的 Stellar 訂單速度是 2020 全球新冠疫情爆發前的 3 倍。

展望未來，Stellantis 儘管維持對全年獲利與自由現金流兩位數成長預期，但卻大幅下調對幾個關鍵市場的成長，預料北美與歐洲今年將分別萎縮 8% 與 12%，此前預估分別維持穩成長與下滑 2%。

另外 Stellantis 計畫向電動車與軟體領域投資 300 億歐元，並已簽署合作協議從軟體驅動功能中獲得額外收入。與此同時，為改變中國的營運策略，將停止在中國生產 Jeep，並終止與當地一家製造商的合資企業。

Stellantis 財務長 Richard Palmer 表示，看好上半年樂觀的勢頭將能在下半年延續，並認為晶片荒到年底將是汽車持續面臨的難題，不過正在緩慢改善。至於對其他競爭對手對晶片荒「改善」的看法持保留態度。