聯準會激進升息 法人看好Q3股優於債

美國聯準會強勢升息，為經濟衰退埋下隱憂，花旗 (台灣) 銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，儘管有經濟衰退隱憂，但目前仍維持股優於債的投資策略，第 3 季投資重心將從價格投資轉往價值投資。

曾慶瑞指出，目前花旗集團 18 項熊市指標中，全球經濟僅 6 項示警，投資人審慎面對市場風險，無須過度悲觀，展望下半年，花旗相對看好美國、中國等市場，例如必需性消費產業、醫療保健類股以及高股息成長股。

曾慶瑞指出，過去兩年全球央行採取寬鬆政策，釋出近 6 兆美元的資金，資金盛宴推升全球股市飆漲，但隨著通膨升溫，全球央行今 (2022) 年展開史上最大規模的量化緊縮，有 1.5 兆美元的財務支持已經消失。

曾慶瑞表示，在緊縮政策下，過去半年 S&P 500 指數從高點下修 23%，MSCI 中國指數大跌 54%，而美國 6 月 CPI 年增率達 9.1% 刷新過去 40 年的紀錄，10 年期公債實質利率也由負轉正，讓金融市場變化迅速，投資人必須謹慎看待下半年。

根據花旗集團預估，2023 年全球企業每股盈餘的成長將趨於平緩，以 S&P 500 指數的成分股為例，2022 年企業 EPS 的年增率預估於 5.5%，2023 年則年成長率則為 - 2.5%，但過去半年在股市下行的情況下，S&P 500 優值高股息指數修正幅度仍小於 S&P500 指數，顯示在股市巨幅波動的時刻，股息增長股表現仍相對穩健。

曾慶瑞建議，經濟逆風與通膨環境下，投資策略應該以防守重於攻擊，建議適度增持防禦類股、股息增漲類股，降低投資組合的波動性，以及適度佈局中長期美國公債、投資等級債券，提供下檔保護。

景順亞太區 (不含日本) 環球市場策略師趙耀庭則認為，聯準會態度不如預期強硬，預示美元近期可能走軟，並推升風險資產反彈，建議現階段可減碼美股部位。

趙耀庭進一步指出，2022 年企業獲利預測仍需下修，意味股市或許再次走跌，但現階段評價也變得更具吸引力，在企業獲利狀況引起的市場盤整時期，市場可能持續低檔震盪，但只要聯準會態度軟化，市場也可能進一步反彈。