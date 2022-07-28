聯準會如預期升息3碼 法人估繼續升息機率大

聯準會如預期升息 3 碼，法人表示，預期聯準會將繼續觀察總經數據走向，繼續緊縮可能性大增，不排除下次會議將進一步升息 75 個基點。

聯準會 7 月利率決策會議再度升息 3 碼，是 1980 年以來最激進的連續性升息。記者會上聯準會主席鮑威爾保留再度升息 3 碼的選項，但也強調短期經濟數據的重要性，同時表示未來聯準會利率決策將改以每次會議決議模式，較不依賴前瞻指引。

富達國際宏觀及策略配置全球主管 Salman Ahmed 表示，高於市場預期的通膨與持續強勁的就業市場，是驅動本次升息決議的主要因素，預期經濟明顯衰退已無可避免，未來數周及數月將可在實體數據中顯現。

不過，在勞動市場持續走強、供應問題稍微緩解的前提下，預估聯準會將繼續觀察後續的實體數據走向，預期可能被迫繼續採取緊縮政策，不排除下次會議進一步升息 75 個基點。

Salman 認為，聯準會激進的緊縮政策，將為經濟成長帶來某種程度的風險，促使經濟硬著陸的可能性，此外，目前經濟數據出現矛盾訊號，信心面的軟數據呈現經濟衰退，然而勞動市場的實體數據展現韌性。由於通膨持續意外走升，且就業市場沒有明顯放緩，預期聯準會仍將透過貨幣政策來抑制通膨。

瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，市場預期到今年底政策利率約升至約 3.25%，此舉意味到 12 月聯準會將再升息約 100 個基點，而升息的速度主要仍取決於通膨的速度，考量近期通膨數據持續放緩，市場預期利率政策可望來到轉折點。

瑞銀指出，儘管通膨可望在未來幾個月趨緩，但預估通膨仍在央行目標之上，但在聯準會得到通膨數據降溫的證據以前，預料市場投資情緒短期內將難以持續改善。