美國升息還沒結束 花旗估聯準會還會再升8碼

聯準會再度升息 3 碼抑制通膨，花旗銀行認為，聯準會 9 月到明 (2023) 年 1 月預估將再升息 8 碼，但也不排除聯準會 9 月升息後，會根據通膨走勢進行適度調整。

花旗銀行台灣區財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞表示，花旗預估聯準會 9 月還會再升 3 碼，11 月與 12 月分別各升 2 碼，明年 1 月升息 1 碼，預估到明年中期利率將攀升至 4.25%。

曾慶瑞表示，聯準會表態積極對抗通膨，但主席鮑威爾也說，將觀察 9 月以後美國通膨是否出現明顯緩解，這將牽動聯準會後續升息步伐，目前看來聯準會對於抑制通膨措施比較傾向「一次做足」，但也不排除當通膨趨緩，會根據市況調整升息步調。

聯準會激進升息，讓市場憂心經濟恐陷入衰退，對此曾慶瑞說，全球的經濟衰退風險正逐步升溫，根據花旗內部預估，美國經濟明年軟著陸的機率約 40%，但呈現輕度衰退機率則有 55%。

根據花旗預估，今年全球經濟成長率預估值從上一季的 4.1% 下修至 3.0%；其中美國經濟成長率估值從 4% 下修至 3.2%，台灣經濟成長率估值則從 3.8% 下修至 3.4%。

在通膨部分，根據花旗內部預測，預期通膨年增幅將在第 3 季到達頂點，其中台灣全年 CPI 年增幅約 3%，但要注意的是，儘管通膨到頂，但物價卻無法快速反映，主要原因在於全球關注淨零碳排，無形中提升生產成本；地緣政治的衝擊也讓企業的營運考量由效率性轉為可靠性。此外，美中貿易戰也使得各國貿易成本變高，短期內投資人將深受高物價所苦。