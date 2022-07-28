不只談台海局勢 白宮：拜習通話將討論美中潛在合作

白宮周三（27 日）仍表示，即將登場的拜習通話，也會討論美中潛在合作領域，不會僅關注台海局勢、烏克蘭戰爭、經濟等問題。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）周三說，美中雙邊關係有很多事情需兩國元首談論，並表示拜習通話將在「未來幾天內」舉行，為雙方第五次對談。

在美中關係日益緊張之際，柯比認為，即使總統拜登和中國國家主席習近平未化解分歧，此番通話仍具內在價值。

柯比說：「關鍵是總統希望確保與習主席的溝通管道保持暢通，因為他們需要這樣做。」

他表示，雖然美中關係緊張，也有摩擦，但「我們仍可在一些問題上與中方合作」。

柯比說，台海局勢、中國在印太地區的脅迫行為、經濟問題、北京不願譴責俄羅斯發動烏克蘭戰爭，是潛在癥結所在，預料拜習通話都會談論這些問題。

柯比也試圖淡化美中新緊張來源：美國眾院議長裴洛西可能訪台。中國外交部發言人趙立堅周一警告，北京多次表明堅決反對和嚴重關切，針對採取軍事行動的可能性，北京「嚴陣以待」。

對此科比說：「中方對尚未決定或宣布的行程發言，無益，也沒必要。」

彭博報導，知情人士透露，裴洛西 8 月初將走訪日本、印尼、新加坡，且可能停留馬來西亞，但台灣仍不在官方行程中。

裴洛西多次以安全疑慮為由，不願證實正在規劃任何海外出訪行程。日前消息人士曾說，如果裴洛西亞洲行成局，時間點將落在拜習通話幾天後。