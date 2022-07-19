中國爛尾樓停貸風暴延燒 台資銀行在陸零曝險

中國爛尾樓引發的斷供停貸潮持續延燒，外界擔心台資銀行位於大陸的據點是否也踩雷，金管會今 (19) 日表示，目前國銀在大陸分、子行都沒有踩到爛尾樓的授信曝險部位，目前仍為「零曝險」。

中國爛尾樓導致業主「強制停貸」事件愈滾愈大，根據大陸媒體統計，目前全大陸出現爛尾「斷供」(停止繳交房貸) 的樓盤已達 150 個左右，涉及河南、湖南、江西、河北、山東等約 20 個省份、近 70 個市 (區)；且不只二三線城市，深圳、上海、蘇州一線或「強二線」城市也出現斷供情況，導致房貸戶拒繳房貸，恐引發房市和金融危機。

銀行局副局長林志吉表示，截至 5 月底統計，共 14 家國銀在大陸設 25 家分行、8 家支行和 5 家子行，5 家子行包括國泰上海子行、玉山深圳子行、永豐南京子行、彰銀南京子行和富邦華一銀行，這些據點目前都沒有踩到爛尾樓的授信曝險部位。

林志吉進一步指出，金管會注意到中國近兩年的經濟情勢變化，早已要求各銀行採取 3 大項風險控管措施，包括：一、國銀在大陸的正常授信備抵呆帳比率上限從 1% 提升到 1.5%，目前各銀行備抵比率約 1.58~1.6% 左右；二、要求國銀需依照各個國家風險變化檢視授信限額；三、去年底通函要求各銀行，對大陸監管和國際政經情勢，需建立高風險產業及政經風險評估的控管機制，藉此提升風險承擔能力。

至於國銀對中國整體曝險，依規定以淨值一倍為限，金管會統計，到今年 5 月底，國銀對大陸曝險是 1 兆 2318 億元，淨值比僅剩下 30.02%，較去年同期大減 7 個百分點，創史上新低，顯示國銀在大陸風險管控良好。