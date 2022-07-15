銀保監會因應「爛尾樓」風暴 西安連夜發文 十餘家銀行緊急發聲

中國「爛尾樓」風暴愈演愈烈，銀保監會周四（14 日）表示，將引導金融機構管控風險，西安市政府連夜發文，十餘家銀行也緊急發聲，強調整體風險可控。

根據「21 世紀經濟報導」的報導，銀保監會周四說，將引導金融機構以市場化方式管控風險，加強與住建部門、中國人民銀行協同工作，支持地方政府積極推動「保交樓（屋）、保民生、保穩定」工作。

銀保監會表示，最近注意到個別建商出現延期交屋的情況，這起風波的關鍵在於「保交樓」，銀保監將高度重視此事。

西安市政府周四晚間率先出招，發布《關於印發防範商品房延期交房增量問題工作措施的通知》，要求從嚴執行土地出讓規定、加強新屋預售許可管理、強化新屋預售資金監管、規範交屋行為，以因應屋主拒繳房貸問題。

十餘家銀行業者也緊急發布公告，聲稱「整體風險可控」，停工建案呆帳金額共計人民幣（下同）21.1 億元（3.12 億美元），其中中國農業銀行表示，「爛尾樓」建案逾期房貸規模為 6.6 億元，總額最高。

工行則表示，經排查，目前停工建案呆帳餘額 6.37 億元，占全行房貸餘額的比率為 0.01%，風險可控。

工行說：「本行將嚴格落實金融監管要求，積極配合地方政府做好相關金融服務，促進房地產市場平穩健康發展。」工行並表示，截至 6 月底，個人房貸餘額為 6.36 兆元，呆帳率為 0.31%，資產品質穩定。