拜習通話：強調保持溝通 推動雙方合作

美國總統拜登與中國國家主席習近平周三（28 日）舉行電話會談，過程耗時 2 小時 17 分鐘，雙方就美中關係等問題深入討論。這是拜登就任美國總統後，第五次與習近平舉行電話會談。

談兩國合作

根據新華社報導，習近平強調，從戰略競爭的視角看待和定義中美關係，把中國視為最主要對手和最嚴峻的長期挑戰，是對中美關係的誤判和中國發展的誤讀，會對兩國人民和國際社會産生誤導。雙方要保持各層級溝通，用好現有溝通渠道，推動雙方合作。

習近平提到，當前全球經濟形勢充滿挑戰，中美應該就宏觀經濟政策協調、維護全球産業鏈供應鏈穩定、保障全球能源和糧食安全等重大問題保持溝通。違背規律搞脫鉤斷鏈，無助于提振美國經濟，也將使世界經濟變得更加脆弱。

最後呼籲，雙方要推動地區熱點問題撤火降溫，助力世界盡快擺脫新冠疫情，走出經濟停滯性通膨的困局和衰退風險，維護以聯合國為核心的國際體係和以國際法為基礎的國際秩序。

拜登則表示，當今世界正處於一個關鍵時期。美中合作不僅有利於兩國人民，也有利於各國人民。美方希望同中方保持暢通對話，增進相互了解，避免誤解誤判，尋求在利益交融的領域開展合作，同時妥善管控分歧。

談台灣問題

根據新華社報導，習近平表示，一個中國原則是中美關係的政治基礎，堅決反對「臺獨」分裂和外部勢力干涉，絕不為任何形式的「臺獨」勢力留下任何空間。中國政府和中國人民在臺灣問題上的立場是一以貫之的，堅決維護中國國家主權和領土完整是 14 億多中國人民的堅定意志。

習近平強調，民意不可違，玩火必自焚，希望美方看清楚這一點，應該言行一致恪守一個中國原則。

另外新華社報導也提到，拜登重申美國的一個中國政策沒有改變也不會改變，美方不支持臺灣「獨立」。

白宮方面則尚未公布拜習通話新聞稿。

市場反應

美股開盤受到美國連兩季經濟負成長、臉書母公司 Meta(META-US)、高通 (QCOM-US) 財測悲觀影響走低，但在拜習通話傳出雙方在合作方面給予正面回應後，道瓊、那斯達克、標普三指數盤中轉漲。

截稿前，道瓊工業指數上漲 226.22 點或 0.7%，暫報 32,423.81 點；那斯達克綜合指數漲 32.31 點或 0.27%，暫報 12,064.73 點；標普 500 指數上漲 28.34 點或 0.7%，暫報 4,051.95 點；費城半導體指數下跌 1.4 點或 0.05%，暫報 2,909.60 點。