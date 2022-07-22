〈房產〉6月五大銀行承做房貸利率1.614% 創2年半高點

台灣央行今 (22) 日公布 6 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，購屋貸款為 606.98 億元，較上月下滑 78.83 億元，而房貸利率 1.614%，則較上月續揚 0.013 個百分點，不僅連 6 月上揚，也創 2020 年 1 月來新高。

央行指出，由於第二季理監事會議再度調升基準利率半碼，不會立刻反映在貸款利率上，因此，預料房貸利率後續還會再走揚。

央行不諱言，6 月已見到部分銀行整批分戶貸款減少，除了因打炒房措施發酵、疫情以及連續二季升息等因素，經濟金融情勢比較動盪，也會影響房市。

據統計，6 月六都移轉棟數出現明顯衰退，月減 7%、年減 15%，其中，北市 6 月移轉棟數 2452 棟，月減 20%、年減 17%，新北市表現相對穩定為 5394 棟，月減 6%、年減 4%，桃園市 3665 棟，月減 4%、年減 14%，台中市 4191 棟，月減 3%、年減 12%，台南市 2244 棟，較上月持平，但年減幅度達 31%，高雄市 3358 棟，月減 8%、年減 20%。

房仲業者預期，進入第三季後，移轉棟數仍持續受疫情干擾，再加上升息和台股大跌等因素影響，房市面臨資金由寬鬆轉向緊縮，即使疫情負面因素逐漸淡化，但買盤回溫速度恐怕不如去年。

房價方面，從代表中古屋的信義房價指數來看，雙北地區年增 7.49%，其中，台北市年增 5.49%，新北市年增 10.17%，均較上月的年增率下滑，顯示房市整體買氣鬆動。