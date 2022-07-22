〈房產〉預售屋實價登錄上路一年 桃園交易最旺龜山成交量第一

預售屋實價登錄上路滿一周年，依市調機構統計，預售屋實登上路一年間，全台預售屋成交件數達 8.88 萬筆、其中 10 大交易熱門行政區以桃園市囊括 4 成，又以龜山區居全台之冠，預售屋成交 3881 件，桃園還有中壢、桃園、大園進入前 10 名。

《591 實價登錄》統計，在前 10 大預售屋件數合計 8.88 萬件中，桃園四個行政區合計為 1.26 萬件占 10 十大熱門行政區的 14.25%。

近一年全台預售屋交易最火熱的行政區就位於桃園龜山，近一年成交件數 3881 件，成交單價約 30.4 萬元，龜山自 2017 年機場捷運通車後，大量建商紛紛插旗 A7 重劃區推案，該區不僅房價親民且緊鄰新北，成為雙北首購天堂。預售屋交易量居次的則為桃園中壢，近一年成交件數 3759 件，單價約 37.8 萬元，中壢區交易多集中在青埔，該區擁有雙鐵交會，加上大型購物商場進駐，未來還有亞洲矽谷、會展中心等建設，買盤除了在地客外，還包括北客、竹科客及商務客。

台中北屯近一年預售屋交易件數 3753 件，成交單價 35 萬元，受惠捷運綠線通車及重大建設興建等利多助攻，北屯發展快速，人口移入穩居台中之冠，加上擁有捷運機廠、廍子、11 期與 14 期等眾多重劃區，奠定該區房市交易。成交量同樣突破 3 千件的還有桃園市桃園區，成交單價 35.8 萬元，桃園區屬於桃園核心區域，內有藝文、經國、中路及小檜溪 4 大重劃區蓬勃發展，未來還有捷運綠線行經，後勢看好。

預售屋交易量第五名則由台中梧棲奪下，近 1 年成交件數 2985 件，這區域於台中港三井 OUTLET 開幕後，替房市注入活水，加上房價僅 1 字頭，是上榜的行政區中單價最親民的區域，吸引大量首購移居。接著則由新北的板橋與三重拿下，兩區為新北蛋黃區，近一年預售屋成交量接近 2000 件，單價均突破 5 字頭，前者交易量多集中在江翠北側重劃區；而後者則有二重重劃區及仁義重劃區推案積極。

單價突破 5 字頭的還有台中西屯，為台中房價領頭羊，西屯近一年預售屋交易量共 1868 件，西屯擁有台中工業區、台中科學園區以及七期市政中心，強勁的就業人口支撐當地房市需求。交易量不遑多讓的還有桃園大園，該區除了青埔推案火熱外，鄰近的大園客運園區也成為房市新寵。最後則是台南安南區，近一年成交件數突破 1700 件，單價 26.8 萬元，安南區在北外環快速道路建設下，縮短與南科之間的距離，區域內熱門的九份子重劃區，吸引不少南科新貴置產。