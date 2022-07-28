台灣投資人持有現金比重低於5成 最愛這三種標的

通膨與升息讓股債市場面臨空頭壓力，但仍無法澆熄台灣投資人的熱情，根據施羅德集團調查，台灣投資者持有現金的比例，從去年的 79% 降至 46%，差異達 33 個百分點，反映投資態度仍然積極，至於投資標的則是以共同基金、房地產與保單連結商品相對受青睞。

根據最新出爐的「2022 施羅德全球投資人大調查」，台灣投資者無懼市場波動仍勇於投資，在投資標的中，過去 6 個月投資人相對偏愛共同基金，主要是在歐美陸續啟動升息循環下，讓投資人偏好低波動產品並採多元布局，分散風險。至於未來打算聚焦何種資產類別，則以房地產 (66%) 與保單連結商品 (61%) 較受青睞。

施羅德集團表示，在新冠肺炎疫情爆發後，主要央行實施貨幣寬鬆政策，為資本市場帶來榮景，而在這波「牛市」行情中，投資人為追求更好報酬，也主動補充投資知識。

調查指出，相較去年僅 7 成投資人認為自己具備中等 (intermediate) 以上投資知識，今年調查中，認為自己具備中等以上投資知識的投資人已超過 8 成；且去年僅 4% 投資人認為自身的投資知識達專家 (expert) 等級，但今年竟有高達 28% 的投資人認為自己是「專家」，顯示有更多投資人熱衷於鑽研投資知識。

而台灣投資人的投資知識水平，又明顯高於全球水準，屬於「聰明」的投資一族，舉例來說，調查中提及「利率上升時，債券價格一般將發生什麼變化？」參與調查的全球投資人 47% 可答出正確答案，但台灣投資人答對的比例達 54%，高出全球平均值 7 個百分點，顯示台灣投資人在投資決策表現優於全球水準。

但考量總經情勢未明朗、資本市場震盪，因此台灣投資人還是希望能獲得專業人士協助，調查指出，66% 的台灣投資人期待投資機構應該負責確保投資人有足夠的金融知識水準，明顯高於全球 (51%) 與亞洲 (55%) 投資人。

另有 53% 的台灣投資人希望投資顧問應確保投資人具備足夠的金融知識，也明顯高於全球 (39%) 與亞洲 (44%) 投資人，顯示台灣投資人雖對自己投資決策有自信，但也期待專業投資顧問能給予自身投資建議。