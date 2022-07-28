百思買下調全財年、第二季預測 盤後一度挫逾10%

由於通膨減弱消費電子產品的需求，百思買 (BBY-US) 周三 (27 日) 下調全財年和第二季預測。

百思買第二季將於本周六結束，目前百思買預期，同店銷售將下降約 13%，低於 5 月時的估值。百思買 5 月時估計，第二季同店銷售將與第一季持平在 8% 降幅。

百思買 1 月底止的 12 個月期間，預期同店銷售下降 11% 左右，較 5 月時預估的 3% 至 6% 降幅擴大許多。

百思買也宣布暫停執行庫藏股，但將持續派發季度股息。該公司新聞稿指出「將持續積極評估進一步行動，以管理獲利能力。」但針對可能的具體行動為何，百思買並未立即回覆。

百思買是最新因應通膨壓力而下調預期的零售商，此前 Gap、 Adidas、Kohl’s、Target (TGT-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 均已因應消費者感受到通膨壓力，或將經費轉用在服務體驗上而非物品，下調其營收或獲利預估。

但百思買表示，第二季末的庫存水準大致與去年同期持平，這一點與沃爾瑪有明顯差異，因為沃爾瑪的庫存堆積如山到必須促銷，影響其利潤率。

沃爾瑪周一下調利潤前景，衝擊整個零售業。沃爾瑪主張食品和天然氣漲價，令利潤較高的非必需品乏人問津，但因為消費者轉向採購低價雜貨，沃爾瑪提高銷售前景。

Target 分別在 5 月和 6 月下調利潤預期，係因他們打算趕在關鍵的返校和假期之前採取積極措施，擺脫不想要的商品，例如取消訂單和大折扣促銷等。

消息發布後，百思買股價最初挫逾 10%，但在投資者消化該消息後，跌幅收斂至約莫 2.3%。該公司將於 8 月 30 日公佈其第二季財報。