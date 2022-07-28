美國上周原油出口大增21% 創歷史新高

美國能源情報署（EIA）周三（27 日）公布數據顯示，截至 7 月 22 日當周，美國原油出口單周暴漲 21% 至每日 455 萬桶，寫下歷史新高。

有分析指出，這些原油大部分出口可能是運往歐洲，在俄烏衝突爆發後，由於西方國家對俄羅斯陸續祭出制裁，歐洲轉向美國尋求原油供應填補俄國的空白。

由於美國西德州原油相對布蘭特原油價格便宜，當前布蘭特原油與美國原油價差擴大到每桶 9 美元以上，為 2020 年 4 月以來最大差距，預料可能會在未來幾周看到美國原油出口勢頭續強。

截稿前，9 月到期的西德州原油期貨上漲 2.7%，至每桶 97.55 美元；9 月到期的布蘭特原油期貨上漲 2.18%，至每桶 106.68 美元。EIA 今日公布數據顯示，上周原油庫存變動下降 452.3 萬桶，預期減少 150 萬桶，之前一周下降 44.5 萬桶。

當前的油價形勢部分是由於美國戰略原油儲備（SPR）釋出與全球供應日益短缺。美國白宮周二公布，美國能源部將再標售 2,000 萬桶 SPR 中的原油，這是今年 3 月拜登政府承諾釋出 1.8 億桶儲油計畫的一部份，也是拜登為強化原油供應授權的第五批 SPR 標售。

白宮表示，自今年春季政府宣布有史以來最大儲油釋出以來，能源部已向市場出售超過 1.25 億桶原油，其中近 7,000 萬桶已出貨給買家，未來幾周與幾個月內還將繼續出貨。

雖然 SPR 釋出讓布蘭特原油與西德州原油價差擴大，但或許是暫時的。美國在上月數出 690 萬桶儲油後，美國 SPR 已低於 5 億桶大關，為 1986 年以來新低，美國能源部預估，SPR 只夠 27 天供應，創紀錄新低。

隨美國 SPR 逐漸被「掏空」而向海外的原油出口卻創下新高，對於本已緊張的石油市場來說，打壓油價效果甚微。

近期美國等西方國家正在積極推進對俄國石油價格設置上限計畫，試圖減少俄國原油收入並降低能源成本。不過多數分析師紛紛對這項計畫潑了桶冷水，他們認為設置石油價格上限是「荒謬的想法」可能會對美國與其他七大工業國產生適得其反的後果。