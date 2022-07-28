〈能源盤後〉庫存數據看漲 原油登1周高點 天然氣連漲3日後回落收低

美國官方數據顯示，美國上周原油庫存和石油產品庫存下降，受此提振，原油期貨價格周三 (27 日) 收漲至 1 周高點。此外，天然氣期貨價格在連漲 3 個交易日後回落收低。

近期因有消息稱俄羅斯已著手縮限輸送至歐洲的天然氣供應量，推動天然氣近日漲勢。

美國聯準會 (Fed) 周三下午宣布，基準短期利率再調升 0.75 個百分點，符合市場預期，油價守住大部分漲幅。

能源商品價格

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.28 美元或 2.4%，收每桶 97.26 美元，為最近月期貨自 7 月 20 日以來最高收盤價。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.22 美元或 2.1%，收每桶 106.62 美元，同登一周高點。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.21 美元或 2.2%，收每桶 101.67 美元，此為最活躍 Brent 原油期貨。

8 月交割的汽油期貨價格上漲 2.2%，收每加侖 3.4288 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 3.7%，收每加侖 3.7173 美元。

8 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.4%，收每百萬 Btu 8.687 美元，該期貨今日收盤屆期。

9 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.1 %，收每百萬 Btu 8.554 美元，該期貨今日後轉為最近月期貨。

EIA 供應數據

能源資訊署 (EIA) 周三公布上周美國原油、汽油和蒸餾油供應量下降，更助長周三原油價格早盤漲勢。

Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 表示，「今天怎麼看能源前景都很看漲，EIA 的整體庫存數據下降幅度都大於預期。」

「我們確實認為，未來幾天和幾周，WTI 油價會重新站回 100 美元關卡上方。」

EIA 報告指出，上周 (7/22 止) 美國原油庫存減少 450 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (7/22 止) 美國原油庫存減少 80 萬桶。另外，美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存減少 400 萬桶。

美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「儘管煉油活動下降，但進口減少和出口強勁導致原油庫存大幅下降，即使戰略石油儲備 (SPR) 釋出 560 萬桶到商業庫存中。」

「汽油和蒸餾油的庫存均下降，呈現一份支撐油價的庫存報告，因為上周這兩項的隱含需求均上升。」

EIA 報告也顯示，上周汽油庫存減少 330 萬桶，蒸餾油庫存減少 80 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (7/22 止) 汽油庫存減少 110 萬桶，蒸餾油庫存減少 20 萬桶。

EIA 表示，上周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存小幅增加 70 萬桶，而戰略石油儲備中的原油庫存減少了 560 萬桶。

市場推動力

分析師表示，市場擔憂 Fed 和其他央行積極抽銀根的動作會引發經濟衰退或急劇放緩，這樣的擔憂情緒令近期原油價格承壓。

然而，在 Fed 升息 3 碼後，原油保住大部分漲幅，係因 Fed 的行動符合市場預期。與此同時，天然氣期貨在連續 3 個交易日上漲後收低。

Tyche 資本的 Zahir 表示，天然氣期貨價格出現任何疲弱點都該買進，因為美國現在的高溫、大西洋颶風季，以及俄羅斯普丁總統打算在冬季縮限對歐洲的天然氣供應，這些都是天然氣期貨價格的利多。

天然氣期貨價格周二收在 7 周高點，係因俄羅斯能源巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 表示將削減輸送至德國的天然氣流量，其方法是將北溪一號管天然氣運輸量降至 20% 產能或每日 3300 萬立方英呎，約現行運輸量的一半。