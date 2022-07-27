SK海力士看伺服器需求下滑 記憶體廠營運有壓

南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SK Hynix) 今 (27) 日表示，下半年除 PC、智慧型手機 DRAM 需求走弱外，資料中心伺服器晶片需求也可能下滑，由於海力士為全球第二大 DRAM 廠，其看法也呼應南亞科 (2408-TW) 先前觀點，伺服器 DRAM 需求將趨緩，下半年相關伺服器 DRAM 應用成長動能恐有壓。

台廠除南亞科，記憶體模組廠威剛 (3260-TW)、宇瞻 (8271-TW)、十銓 (4967-TW) 等，也都供貨不少產品給伺服器，營運同步受影響。

SK 海力士認為，下半年搭載 DRAM 的 PC 與智慧型手機，出貨量將不如原先預期，且由於客戶去化庫存，資料中心客戶伺服器晶片需求也可能下降。

雖然亞馬遜等大型科技業者，為滿足客戶雲端需求，大舉建置資料中心，不過，SK 海力士表示，原先期望伺服器晶片將是記憶體產品中，下半年僅存的亮點，但目前看來需求恐怕會減少。

南亞科日前也指出，除 PC、手機與消費性產品，目前需求最強勁的伺服器雲端需求遲早會受影響，預估第三、四季將較原先預期稍微差一些。

研調機構 TrendForce 研究也顯示，全球第三季伺服器整機出貨仍可望成長，但北美四大 CSP 業者超額下單，恐導致後續出現訂單調節，伺服器全年出貨量可能下修。