〈南亞科法說〉李培瑛：Q3營運較具挑戰 毛利率下滑機率高

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (11) 日召開法說，總經理李培瑛表示，第三季成本、價格都往不利方向走，毛利率下滑機率大，營運確實較具挑戰，是否有旺季效應則要觀察通膨、區域政治兩大因素；此外，因設備交期遞延，今年資本支出估將較原預期減少 10%。

法人認為，南亞科第三季出貨量可能不如預期，加上價格向下修正，成本持續墊高，營收、獲利估將較第二季下滑，可確定營運將旺季不旺。

展望第三季，李培瑛維持先前認為市況將修正的看法，他指出，市場受高通膨、俄烏戰爭等區域政治、中國疫情封控、物流及消費者購買力等不確定因素影響，需求減弱。

就需求端來看，李培瑛表示，5、6 月出貨量明顯下滑，第三季是否會有旺季效應、及第四季市況，還要看通膨能否受到控制、各國刺激消費方案效果如何，及區域性戰爭是否減緩等兩大因素影響。

李培瑛認為，匯率很難預測，加上原物料、電費、設備等各方面成本均上漲，且 ASP 將向下修正，第三季成本改善空間有限，毛利率向下修正機率高。

從各類應用來看，李培瑛表示，數據中心終端需求成長動能仍為各主要市場之冠，伺服器需求相對穩健，但通膨影響消費者信心，各區塊產業都趨向保守，伺服器市場遲早會受影響。

供給端方面，李培瑛指出，第二季原廠庫存水位確實有些增加，但還未到嚴重的地步，還要持續觀察第三、第四季，若市場負面因素未改善，原廠庫存就有可能持續增加；目前主要供應商已啟動明年產能調節，設備交期延遲可能影響供應商產能提升。

對於電價調漲，李培瑛則說，漲幅遠高於先前預期，對成本將有相當程度的影響，未來在節能、再生能源導入方面會更積極。

李培瑛 6 月下旬就曾透露，今年資本支出維持不變，但有些設備因交期因素影響，部分支出金額可能遞延。對此，李培瑛今日也表示，受設備交期影響，今年資本支出估較原先預期減少 10% 左右。