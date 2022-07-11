〈南亞科法說〉Q2純益微幅成長EPS 2.12元 上半年每股賺4.23元

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 今 (11) 日公告第二季財報，雖然價格、出貨量均較前季下滑，但因新台幣貶值、成本改善帶動，稅後純益 65.74 億元，季增 0.4%，年增 6.7%，每股純益 2.12 元，上半年稅後純益 131.24 億元，年增近 5 成，每股賺 4.23 元。
南亞科第二季營收 180.31 億元，季減 9.6%，年減 20.4%，毛利率 44.1%，季增 0.2 個百分點，營益率 29.8%，季減 1.6 個百分點；稅後純益 65.74 億元，季增 0.4%，年增 6.7%，每股純益 2.12 元。
南亞科上半年營收 379.77 億元，年減 5.9%，毛利率 44%，年增 7.47 個百分點，營益率 30.61%，年增 5.61 個百分點；稅後純益 131.24 億元，年增 48%，每股純益 4.23 元。
南亞科指出，第二季 DRAM 平均售價季減 4-6%，銷售量季減 7-9%，但由於新台幣貶值，匯兌有利影響營收約 4-6%，加上成本優化，帶動毛利率微幅成長。
此外，南亞科預計 7 月 26 日配發現金股利總額新台幣 114.7 億元，每股現金股利約 3.7 元。