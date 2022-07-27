避險基金大亨艾克曼：通膨是經濟最大威脅 Fed將維持更長時間高利率

知名美國避險基金投資人、億萬富翁艾克曼 (Bill Ackman) 週二 (26 日) 在推特上發文表示，由於高通膨對經濟造成重大威脅，美國聯準會 (Fed) 將在更長時間內維持較高利率。

艾克曼表示，通膨才是美國經濟最大風險，而不是升息，因為高物價已對消費者和企業信心造成衝擊。

艾克曼說道：「Fed 需要明白這一點，因此我預計鮑爾將表現出鷹派決心，不僅要在更長時間內維持較高的利率，還要對最終利率高於 3.4% 持開放態度。」

目前美國利率水準在 1.50% 至 1.75%，市場預計 Fed 將在即將進行利率會議中宣布上調 3 碼 (75 個基點)，使利率升至 2.25% 至 2.50%。

在艾克曼發表談論前，華爾街部分人士預期 Fed 將轉向支撐經濟成長，而不是對抗通膨，因為更高利率會對經濟造成壓力。

但是艾克曼警告，這樣的預期將削弱 Fed 對抗通膨的努力，並迫使其進一步收緊貨幣政策。他指出，市場越相信 Fed 將立即改變方向，升息對緩和通膨的效果就越差，Fed 將不得不實施更多的升息，因為通貨膨脹已經深入經濟中，是每個美國人的頭等問題。

艾克曼先前就曾表示，Fed 應該立刻將基準利率提高至中性水準，並承諾繼續提高借貸成本，直到「通膨巨獸重新回到瓶子裡」，以此證明其看待通膨的嚴肅態度。