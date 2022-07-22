壓制通膨 拜登可能暫時調降中國貨關稅

美國民主黨眾院議員 Ami Bera 表示，總統拜登可能暫時調降中國貨關稅，以因應供應鏈受阻、通膨惡化等衝擊。

日經新聞報導，Bera 說：「這可能是暫時降低關稅，也可能是暫時下調某些貨品的關稅，直到市場恢復正常」。他是眾院外交委員會亞太小組主席。

Bera 並說：「鑒於美國消費者對商品和服務的感受，能解決供應鏈問題的任何事情——商品上架、物價壓低——都是一件好事。」

2018 年 7 月，美國政府對機械等價值 340 億美元的中國輸美產品加徵 25% 關稅，最終對價值 3,700 億美元的產品加徵關稅。目前拜登政府正考慮削減部分關稅，以壓制通膨，6 月美國通膨率超過 9%，續刷逾 40 年來新高。

拜登在周三（20 日）說：「我認為將在未來 10 天內和習主席對話。我預計如此。」拜登上任已四度和習近平通話或舉行視訊對話，最近一次是 3 月 18 日。

不過，彭博報導，一位美國政府官員淡化關稅在通話中扮演的角色，聲稱通話將涉及一系列雙邊、地區及全球問題，但與關稅事宜無關。

儘管 Bera 支持下調中國貨關稅，但他仍專注於美中競爭。上月他與共和黨眾議員 Steven Chabot 一起提出跨黨派法案，以確保為印太地區的外交和發展提供必要資源。