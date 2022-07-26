〈財報〉銷售自疫情中恢復 可口可樂上季業績超越預期

隨著銷量自疫情中恢復，可口可樂 (KO-US) 周二 (26 日) 公布的上季獲利和營收都超出分析師的預期。

可口可樂股價在周二盤前上漲逾 1%。

以下是該公司財報內容，與 Refinitiv 調查的華爾街分析師的預期相比：

●調整後每股獲利 70 美分，高於預期的 67 美分

●調整後營收 113 億美元，高於預期的 105.6 億美元

為了應對更高的運費、高價果糖玉米糖漿和鋁成本，旗下雪碧、達薩尼 (Dasani) 和美粒果 (Minute Maid) 等品牌價格都全面提高。但 CEO 昆西 (James Quincey) 在 4 月時表示，公司知道消費者不會無休止地吞下通貨膨脹。

在疫情之前，可口可樂大約半數營收來自於戶外活動，例如在電影院或餐廳購買汽水。如果消費者開始呆在家里以減少開支，可口可樂的銷售可能就會走軟。

競爭對手百事可樂 (PEP-US) 在 7 月初公布其第 2 季有機銷售額成長了 13%，這主要是由於其零食和飲料的價格上漲。百事高管表示，預計下半年通膨將惡化。

可口可樂股價今年來上漲 5%，市值達到 2696 億美元。百事股價同期下跌 2%，市值跌至 2341 億美元。