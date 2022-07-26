〈財報〉UPS上季繳出亮眼成績單 但包裹運量下滑 拖累盤前股價走跌

美國最大快遞公司優比速（UPS）周二（26 日）盤前公布亮眼財報，主因是公司提高價格、專注利潤最豐厚的客戶服務的策略奏效，同時包裹量較去年大幅下降的情況下效率也有所提升，此外優比速也維持財測同時提高股票回購規模，然而包裹運送量降幅超過預期，盤前股價未能受財報佳績提振下跌近 2%。

截稿前，優比速 (UPS-US) 盤前股價跌幅收窄至 0.46%，每股暫報 187.05 美元。

優比速第二季（截至 6/30）營收年增 5.7% 至 247.6 億美元，略高於分析師預估的 246.3 億美元，經調整後每股獲利年增 7.5% 至 3.29 美元，不僅優於分析師預估的 3.15 美元，也高於去年同期的 3.06 美元。此外，該公司第二季經調整後營益報 14.4%，也高略高於去年同期的 14%。

然而，優比速第二季美國每日平均包裹量下滑 4%，國際業務的每日平均包裹量下滑 13% 以上，除了受到消費模式轉向服務的影響外，全球飆漲的通膨也是原因之一，面對高漲的物價消費者不得不勒緊褲腰帶減少開銷。財報顯示，優比速第二季美國單件包裹營收成長近 12%、國際包裹業務方面則成長近 15%。

展望未來，優比速重申其 2022 會計年度的財務目標，及調整後營益為 13.7%，營收約為 1,020 億美元，同時宣布將今年股票回購目標規模從上季公布的 20 億美元提高至 30 億美元。

市場分析師指出，優比速將股票回購規模提高 50% 至 30 億美元的舉動，有助增添對該公司長期獲利能力的信心。

優比速執行長 Carol Tome 自 2020 年 6 月接管公司以來，一直推動採取「更好而非更大」的營運策略，優先考慮利潤豐厚的配送而非拚運送量。

即便如此，優比速美國包裹配送量仍有所下滑。隨著大眾對新冠疫情擔憂減弱，消費者支出也漸漸從配送轉向其他服務，例如外出用餐、實體店面消費等，為此優比速也正在調整業務量減少的策略。