〈美股早盤〉沃爾瑪大砍財測領跌零售股 四大指數開低

美國零售商巨擘沃爾瑪日前大砍財測，加劇零售產業的擔憂，即面對數十年來的高通膨，消費者正在削減支出，沃爾瑪早盤股價跌近 8%，其他零售商也遭波及股價全面暴跌，美股主要指數周二（26 日）開低走低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 0.5%，那斯達克綜合指數跌近 1.2%，標普 500 指數近 0.7%，費城半導體指數跌近 0.6%。

沃爾瑪的負面消息殃及其他零售股，目標百貨 (TGT-US) 早盤下跌 4.71%、柯爾百貨（Kohl’s）(KSS-US) 跌 6.28%、亞馬遜 (AMZN-US) 跌 3.45%、Dollar General(DG-US) 跌 2.15%、好市多 (COST-US) 跌 2.84%。

交易員預估聯準會（Fed）將升息 3 碼（75 個基點），此舉是應對通膨的舉措之一，市場預計 Fed 更大幅度升息的風險為 10%，同時也在等待經濟預警訊號是否會促使 Fed 立場轉變。

投資者還需高度注意 Fed 主席鮑爾在利率決議公布後的記者會上的發言，評估經濟衰退風險會否讓 Fed 放緩收緊政策的步伐。

此外，國際貨幣基金（IMF）下調 2022 年與 2023 年的全球經濟成長預測，稱全球經濟前景「黯淡且更加不確定」。IMF 目前預估，今年全球經濟將成長 3.2%，到 2030 年經濟成長速度將進一步放緩至 2.9%，兩項修正後數據分別較其 4 月預測下調 0.4 與 0.7 個百分點。

科技 5 巨頭中的微軟 (MSFT-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)，以及半導體公司德儀 (TXN-US) 將於盤後公布財報，交易員還在評估風險，包括俄羅斯對歐洲天然氣供應的持續中斷，以及中國的疫情限制和房地產問題。

大宗商品價格正在飆升，因為有跡象表明，供應緊張的程度超過了對經濟的擔憂，歐洲天然氣價格升至 4 個多月來的最高水平，而原油和銅價格則大幅上漲。

歐盟召開成員國能源部長會議，就是否支持歐盟執委會規範能源消費的提議展開辯論。俄羅斯天然氣公司 Gazprom 昨警告，由於另一個維護問題，該公司本周將進一步減少天然氣流量。

截至台北時間周二（26 日）21 時許：

標普 500 日線圖 (圖片：鉅亨網)

焦點個股：

沃爾瑪 (WMT-US) 早盤下跌 7.95%，至每股 121.52 美元

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）今年來再次調降年度獲利展望，主因是食品和燃料嚴重的通貨膨脹影響，正壓縮消費者在非必需用品類別上的支出，因此需要調降商品價格來清理過高的庫存。

Coinbase(COIN-US) 早盤下跌 6.28%，至每股 62.86 美元

有報導指出，美國證券交易委員會（SEC）正在調查交密貨幣交易所 Coinbase 是否不當允許美國人交易本應註冊為證券的數字資產。不過，Coinbase 否認有不合規行為。值得注意的是，上周 Coinbase 前高層產品經理也遭到指控，原因是涉嫌內幕交易。

此外，高盛在幾周前將 Coinbase 評級下調為「賣出」，稱該公司「需要大幅削減成本」，防止現金枯竭。

瑞銀 (UBS-US) 早盤下跌 9.48%，至每股 15.19 美元

瑞銀集團第二季淨獲利 21.1 億美元，雖較去年同期增長 5.1%，但是表現落後市場分析師預估中值的 24.4 億美元，為該行淨利連續兩年低於市場預期，拖累盤前股價暴跌逾 7%。

瑞銀執行長 Ralph Hamers 稱這個季度是過去十年對投資者「最具挑戰性」的季度之一，該行投資銀行業務營收下降了 14%，並稱下半年經營環境「仍然不明朗」。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月營建許可月率修正值報 0.1%，前值 - 0.6%

美國 6 月營建許可年化總數修正值報 169.6 萬戶，前值 168.5 萬戶

美國 5 月 S&P/CS20 座大城市未季調房價指數年率報 20.5%，預期 20.6%，前值 21.2%

美國 5 月 S&P/CS20 座大城市未季調房價指數閱率報 1.3%，預期 1.5%，前值 1.7%

美國 5 月 FHFA 房價指數月率報 1.4%，前值 1.6%

美國 5 月 FHFA 房價指數年率報 18.3%，前值 18.8%

美國 6 月季調後新屋銷售年化總數報 59 萬戶，預期 66 萬戶，前值 64.2 萬戶

美國 6 月季調後新屋銷售年化月率報 - 8.1%，前值 6.3%

美國 7 月里奇蒙 Fed 製造業指數報 0，預期 - 17，前值 - 9

美國 7 月諮商會消費者信心指數報 95.7，預期 97.2，前值 98.4

華爾街分析：

摩根士丹利私人財富管理公司顧問 Katerina Simonetti 認為，一連串的風險暴露全球股市從 6 月低點反彈 6% 的脆弱性。他稱：「這很可能是熊市反彈，不過市場仍面臨重大風險。今年年底前，可能會看到市場大幅波動，甚至還會出現進一步下跌」。

Fed 公布利率決策日期逐漸逼近，Ord Minnett 投資顧問 John Milroy 表示升息 3 碼（75 個基點）可能性最大，但升息不會結束，除非官員看到需求下滑與通膨有所緩和。