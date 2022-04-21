與UPS、聯邦快遞打對台 亞馬遜向第三方商家提供Buy with Prime送貨服務

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (21 日) 宣布推出「Buy with Prime」送貨服務，即使是沒有透過亞馬遜網站販售產品的第三方賣家，也能使用亞馬遜龐大的運輸和物流網絡，形同直接向 UPS(UPS-US) 和聯邦快遞 (FDX-US) 等快遞業者下戰帖。

不過，並非所有商家都能使用這項服務，剛開始只有註冊亞馬遜物流 (Fulfillment by Amazon, FBA) 的商家獲邀，透過「Buy with Prime」，第三方賣家可付費將商品庫存留在亞馬遜倉庫，並使用亞馬遜的供應鏈和運輸服務。

服務上路後，亞馬遜 Prime 會員能透過直接從第三方賣家的網站採購商品，同時享有亞馬遜的免運、快速到貨與有條件免費退貨等消費體驗。

多年來，亞馬遜積極將公司獲利重新投入實體零售領域，在全美各地打造物流中心，並廣建物流合作夥伴關係，以便為更多市場提供當日或兩日送貨服務。

產業觀察人士推測，亞馬遜在物流業務上的積極建樹，是為了和 UPS、聯邦快遞和美國郵政署 (USPS) 等主要快遞服務商競爭。

亞馬遜全球消費者業務執行官 Dave Clark 曾在去年表示，他認為亞馬遜有機會在 2022 年初發展出全美規模最大的快遞服務。

Technalysis Research 創辦人兼分析師 Bob O"Donnell 認為，雖然 Buy with Prime 剛推出的規模還很小，未來仍有可能發展為有利可圖的業務，並以亞馬遜網路服務 (AWS) 為例，稱 AWS 剛開始只是亞馬遜為內部營運所開發出來的工具，最終卻成為公司最成功的業務之一。