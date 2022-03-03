〈焦點股〉停電概念股引聯想 UPS廠盈正噴漲停

全台今 (3) 日無預警大停電，尤其南部成為重災區，台股受到此消息影響，電子股漲幅逐漸收斂，而不斷電系統商盈正 (3628-TW) 卻湧入大量買盤，股價一舉衝上漲停板，太陽能、風電也躍居盤面人氣股，包括安集 (6477-TW)、達能 (3686-TW)、茂迪 (6244-TW)、上緯投控 (3708-TW) 等漲幅也相當凌厲。

台電興達電廠上午發生事故，龍崎變電所以南的大型變電所全都跳脫，導致南部大停電，中、北部也低頻卸載。盈正主要製造銷售不斷電系統 (UPS) 與電力品質改善設備 (PQD) 等範疇的電力電子產品，在停電消息傳出後，股價隨即奔上漲停 47.7 元，收復所有均線。

停電議題引發市場聯想，資金隨即湧入太陽光電、風力發電族群，其中安集一度大漲 8%，最高攻抵 54.8 元；達能同步勁揚逾 6%，最高來到 15.15 元；國碩、碩禾、茂迪約漲 2-4%，元晶、聯合再生、太極等均在盤上表現。

風電概念股方面，由上緯投控領銜攻高，一度上漲 4%，最高來到 97.8 元，包括華新、亞力、華城、中興電等多檔也都表現不俗。

安集去年營收、獲利雙雙下滑，全年營收 15.43 億元，年減 26%，稅後純益 1.32 億元，每股純益 1.16 元，年減 56%。