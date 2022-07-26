SK集團宣布在美投資200億美元 建立安全供應鏈

白宮周二（26 日）表示，南韓企業 SK 集團（SK Group）周二宣布對美國製造業進行新的 220 億美元投資，但尚未公布投資計畫細節，此舉反映出拜登政府在創建更有彈性、更安全的供應鏈方面取得成功。

白宮發言人表示，SK 集團的這一聲明也再次證明，政府努力創造更有彈性與安全的供應鏈，同時在未來的技術領域領先其他國家方面是成功的。

此外，美國總統拜登將於美國當地時間周二下午與 SK 集團會長進行線上會晤，討論該公司對美國製造業和就業的投資。與此同時，美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）也將一同與會。

SK 集團旗下企業包括全球第二大記憶體晶片製造商 SK 海力士以及 SK Innovation，後者是南韓最大的煉油企業 SK Energy 與車用電池製造商 SK On 的母公司。

其中 SK On 曾宣布從 2018 年開始投資約 62 億美元，在美國喬治亞州建立兩個獨立工廠，並且在田納西州及肯塔基州和福特汽車 (F-US) 建立三家工廠。另外，SK 集團集團總裁去年也表示，計劃到 2030 年在美國投資約 520 億美元。

今年 5 月，SK 集團表示，未來 5 年將在南韓與海外的半導體、電池和生物製藥領域投資 247 兆韓元（約 1,952.4 億美元）。