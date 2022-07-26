華爾街投資人押注利率快升快降 年底利率升至3.3%觸頂

隨著美聯準會 (Fed) 將在本週公布利率決議，華爾街投資人目前普遍押注 Fed 將在年底前大幅升息至頂，隨後在升息結束後大約 6 個月內開始降息，並認為這將對股市等風險資產有利。

投資人相信 Fed 正努力對抗通膨，甚至不惜使經濟走向衰退。但同時，Fed 也在限制長期利率上升，使短期經濟衰退的可能性降低。

許多投資者表示，有充分的理由押注利率會快速上升且快速下降。在最新經濟預測中，明年利率可能升至 3.8% 左右，但最終也將降回 2.5% 左右。

投資人目前預估 Fed 將在週四的會議中將利率上調 3 碼，到年底利率將升至 3.3% 左右，但投資人預估此後不會進一步升息。他們也押注 Fed 將在明年 6 月前降息，到 2024 年中期，利率將降至 2.5% 左右。

黑石首席投資策略師 Joseph Zidle 日前表示，他認為利率可能會超過 4.5%，甚至可能接近 5%。房屋和薪資等多項指標都顯示美國通膨持續升溫，這將需要央行採取更長時間因應措施。黑石也預計 Fed 將在 7 月的利率會議上升息 3 碼。

此外，Zidle 認為，由於美國高通膨「根深蒂固」，美國聯準會 (Fed) 升息週期將延續至明年，最終利率將接近 5%。