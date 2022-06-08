〈車市〉Skoda攜手尚騰打造全台最大展示服務中心 明年底啟用

看準國內進口車需求持續熱絡，Skoda Taiwan 攜手尚騰汽車集團旗下的尚鵬汽車今 (8) 日宣布插旗北市內湖舊宗段，將投資超過 4 億元，打造全台面積最大的 SKODA 品牌旗艦展示暨服務中心，預計明年底完工啟用。

內湖舊宗路區域是台北市汽車商圈中的超級蛋黃區，周邊集結多家進口車品牌，尚騰汽車看好， SKODA 品牌過去 7 年在國內快速發展，去年全年銷售已達 7200 台，較 2015 年的 3057 台倍增，未來成長可期，因此，由尚鵬汽車在內湖投資 SKODA 旗艦展示暨服務據點，將創 SKODA 品牌在台經銷據點的最高投資金額。

SKODA 品牌旗艦展示暨服務中心今日動土， 基地超過 800 坪，開發面積超過 1470 坪，鄰近家樂福、美福食集、IKEA 、紐約家具設計中心、內湖花市、Costco、大潤發、B&Q 特力屋等大賣場，未來除了可進行新車、中古車展示、全功能維修保養等，也涵蓋汽車精品美容、車輛保險與租賃、電動車快速充電和客戶休憩餐飲等服務。

Skoda Taiwan 總裁李御林表示，SKODA 針對未來電動車世代將有完整的產品規劃，並會全面加強在台品牌形象溝通和通路服務，而全新的旗艦展示暨服務中心，將採用 SKODA 全球最新世代的 CI/CD 品牌識別設計概念來打造。