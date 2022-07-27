美晶片法案參院闖關成功 將交付眾院表決拚本周過關

美國參議院周二（26 日）以 64 對 32 票結果通過精簡版晶片法案（CHIPS-plus）最後程序性的投票，隨即將交付眾院表決，最快有可能在周末前通過，趕在 8 月休會前交給總統拜登簽字。參院原本預定昨日完成最後程序性的投票，但由於天候因素影響部分參議員行程才被延遲至今日。

參議院領袖舒默（Chuck Schumer）表示， 希望立法者能繼續按計畫盡快完成這項立法，並稱該立法是經濟、國家、供應鏈安全邁出重要的一步，預估眾院應該很快能就該法案進行表決。

隨即眾院將著手審議並進行表決，很可能會在本周末之前通過，趕在 8 月休會前交給總統拜登簽字。拜登日前表示，這項立法能提高美國競爭力與技術優勢，並敦促盡快通過法案。

CHIPS-plus 法案除撥款 520 億美元補貼半導體產業外，還研擬為半導體業者和設備製造廠商提供 25% 的投資租稅抵減，並包括撥款 5 億美元用於國際安全通訊計畫、2 億美元用於員工訓練、以及 15 億美元投入公共無線供應鏈創新等。

上周這項法案在參院以 64 票對 34 票通過該晶片法案程序投票，今日的表決以 64 對 32 票順利通過最後程序性的投票。

投票結果出爐之際，民主黨參議員曼欽（Joe Manchin）與共和黨參議員穆考斯基（Lisa Murkowski）日前確診新冠肺炎，因此缺席法案投票。雖然這兩位議員不會影響參院通過法案，但可能會阻礙民主黨在 8 月休會前實現其他立法目標。