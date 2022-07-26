〈財報〉惠而浦Q2獲利高於預期 盤後上漲2%

家電製造商惠而浦 (WHR-US) 周一 (25 日) 盤後公布多空交錯的第二季財報，並下調今年財測，主因是成本上升和需求放緩令環境充滿挑戰，但因第二季調整後獲利 (EPS) 高於預期，激勵盤後股價上漲 2%。

2022 全年財測

營收：年減 6% 至 207 億美元 vs. 218 億美元

EPS (GAAP)：9.50 美元至 11.50 美元

調整後 EPS：22 美元至 24 美元

惠而浦第一季時預期 2022 全年營收成長 2% 至 3%，EPS GAAP 則介於 24 美元至 26 美元之間。

第二季財報關鍵數據

營收：年減 4% 至 51 億美元 vs. 52 億美元 (FactSet 調查的預期共識)

調整後每股獲利 (EPS)：5.97 美元 vs. 5.27 美元 (FactSet 調查的預期共識)

惠而浦表示，第二季虧損 3.71 億美元或每股 6.62 美元，與去年同期獲利 5.81 億美元或每股 9.15 美元的光景大相逕庭，虧損主因是停止在俄羅斯銷售，引起 7.47 億美元的一次性相關費用。

儘管成本通膨、供應鏈中斷且需求放緩，但受益於產品定價和組合有利，抵消部分衝擊，惠而浦第二季調整後每股獲利仍有 5.97 美元。

惠而浦今年迄今股價下跌約 30%， S&P 500 指數同期下跌 17%。近時確認，惠而浦周一收低 1.86% 至每股 164.65 美元，盤後上漲 2.03%，每股報 168 美元。