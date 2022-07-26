〈財報〉車用、物聯網設備需求強 恩智浦Q3財測佳 盤後仍挫逾2%

車用晶片大廠恩智浦 (NXPI-US) 周一 (25 日) 盤後公布第二季財報，受惠於車用晶片、工業和物聯網 (IoT) 終端設備強勁需求，第二季營收、獲利表現亮眼，並給出優於預期的第三季財測。

恩智浦於聲明指出，第三季營收將介於 33.5 億至 35 億美元間，優於分析師平均預估的 33.2 億美元，毛利率料達 58.3%，優於分析師預估的 57.6%。

在截至 7 月 3 日的三個月內，恩智浦營收年增 27.6% 至 33.1 億美元，(Non-GAAP)EPS 年增 78% 至 3.55 美元，(Non-GAAP) 毛利率為 57.8%，均優於分析師預期。

觀察各部門表現，恩智浦 Q2 車用部門營收年增 36% 至 17.13 億美元，工業和物聯網部門營收年增 25% 至 7.13 億美元，行動部門營收年增 12% 至 3.88 億美元，通訊基礎設施和其他部門營收年增 20% 至 4.98 億美元。

(圖：恩智浦財報)

恩智浦約一半的營收是由車用晶片銷售所貢獻，拜汽車業擴大半導體用量之賜，這家荷蘭公司正實現快速成長。考量到電子元件供不應求，恩智浦仍延續成長態勢，汽車、工業和 IoT 設備市場需求續強。

即使半導體銷售強勁，與多數晶片商一樣，恩智浦也面臨生產難題，該公司將部分訂單外包給台積電等代工廠，這些晶圓廠多半因產能滿載，難以滿足手中的龐大訂單。

公布財報後，恩智浦股價不升反跌，周一盤後下挫 2.65%，該股今年迄今已跌逾 24%。