穎崴下半年樂觀 新廠節省成本上看2成

穎崴 (6515-TW) 今 (26) 日召開法說會， 副總陳紹焜表示，儘管終端需求疲軟，但公司產品與客戶研發正相關，隨著客戶持續開發新品，訂單依舊熱絡，樂觀看待下半年營運，高雄新廠也預計在明年第二季開始投產，屆時可節省成本上看 2 成。

展望下半年及明年，陳紹焜補充，儘管全球外在環境波動，但測試介面為高度客製化產品，需與客戶在設計階段就進行合作，因此只要客戶持續開發新品、往更先進製程推進，外在環境影響較小，目前也看不到任何不利的情況。

為因應客戶訂單增加，穎崴去年開始興建高雄新廠，樓地板面積為高雄總部的三倍大，預計明年第一季落成，第二季開始投產，完工後有兩大效益，包括提升探針自製率以及擴充測試座產能。

穎崴三年多前在岡山本洲建置首座探針廠後，已逐步累積自製探針的經驗，現有探針自製率為 25%，委外生產則約 75%，此次透過興建新廠，自製率可望再拉升至 50%，除實現技術自主，也可優化成本結構、省下 16-20% 的成本。

穎崴也擴充測試座產能，現有測試座換算為 1000 Pin 產品月產能約 3000 多顆，此次將再新增 1000 顆，期望進一步滿足客戶需求，且因過去兩三年已逐步克服學習曲線，加上新廠導入更多自動化設備，良率、產量都具備一定水準。

另外，隨著 IC 設計業者對高頻、高速、低延遲、大功耗、廣溫域等要求提升，穎崴預期，系統測試需求將增加，依據研調機構預估，2026 年前年複合成長率 (CAGR) 高達 12-15%，為整體測試介面市場的三倍，看好該趨勢有助未來營運發展。