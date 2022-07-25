升息飆 通膨爆 REITs逆勢吸睛

高通膨來襲，為了抑制物價上漲壓力，各國央行陸續展開升息之路，全球股市也因此承壓回落。然而，REITs 卻能因為升息而受惠，根據過去經驗顯示，聯準會升息期間，REITs 指數依然表現良好，多呈現正報酬。

通膨爆表 全球央行吹起升息風

全球面臨高通膨危機，各國央行不得不採取強烈升息手段，藉此防止通膨失控。無非是希望透過較高的借貸成本，降低借貸行為，進而減緩經濟活動減緩通膨。

如今各國正上演升息大風吹戲碼，英國《金融時報》報導指出，全球今年第二季有 55 家央行，總計升息 62 次，每次至少 2 碼；7 月至今，全球央行又升息了 17 次，也是 2 碼起跳。例如美國聯準會 (Fed)，今年 3 月、5 月、6 月分別升息 1 碼、2 碼、3 碼，由於美國 6 月消費者物價指數 (CPI) 年增率不降反增，高達 9.1%，超乎市場預期，並創下 1981 年以來最高紀錄，不排除 Fed 後續將再加大升息幅度或速度。

加拿大則是 7 月大舉升息 4 碼 (1%)，幅度為 24 年來最大，也是本次升息循環中，第一個大幅升息 1% 的 G7 國家；英國自去年 12 月以來，連 5 度升息，利率攀升至 13 年來新高；瑞士 6 月也意外升息 2 碼，為 15 年來首度升息；就連升息動作比其他央行慢許多的歐洲央行，也將於 7 月啟動暌違 10 多年來的首度升息。一場升息狂潮正席捲全球！

升息期間 REITs 表現佳

升息循環啟動之下，全球股市也面臨回檔修正，如何布局優質標的成為了市場熱議話題。此時 REITs 備受青睞，主要是過往資料顯示，REITs 無畏升息，表現依然佳。

以美國 REITs 指數與 Fed 升息歷史來看，貨幣政策穩定期間，不管是升息或貨幣寬鬆期間，美國 REITs 指數表現均良好；唯有在貨幣政策扭轉，市場受到不確定性影響之時，例如 Fed 啟動升息與降息的初期，美國 REITs 指數才有可能出現下跌。

舉例來說，2000 年以來，Fed 兩次升息期間，景氣良好、房價、租金上揚，推動了美國 REITs 指數上揚，因此，Fed 升息期間，美國 REITs 指數多呈現正報酬表現。又如 2009~2015 年量化寬鬆期間，因長期利率走低，使得利息成本有所降低，也有利於美國 REITs 指數表現。

此外，回顧歷史經驗，2008 年次貸風暴造成許多美國 REITs 企業倒閉，主要原因是當時業者使用高槓桿；不過，2008 年以後，Fed 釋出一連串貨幣寬鬆政策，讓市場利率趨近於零，而 REITs 業者記取教訓，重新調整財務配置，使用固定利率進行借貸，以增加長約之優勢。在升息環境之下，反而會因為還款的實際價值減少而受惠，故 Fed 升息對 REITs 的影響不大。

長期投資 REITs 就看兩大指標

投資講究長期，選擇 REITs 相關金融產品必須看其長遠表現，尤其經濟循環有好、有壞，也因此，REITs 基金或 ETF 最好要能夠歷經景氣多空循環考驗，較能維持穩健表現，有利於長期投資。該如何選擇？不妨以「有效分散風險」、「掌握類股輪動契機」等 2 大指標，挑選出經得起景氣循環考驗之 REITs 標的。

以富邦入息 REITs+(00908) 為例，主要追蹤「全球入息不動產與基礎建設指數」，為台灣首檔跨國型 REITs ETF，透過全球化、產業分散的布局方式，從全球 16 個國家中，挑選出前 30 大高殖利率不動產及基礎建設股票，可以有效分散投資風險，並提供下檔保護。

就分散風險角度而言，從各投資區域來看，富邦入息 REITs+(00908) 所追蹤指數「全球入息不動產與基礎建設指數」，目前亞太佔比高達 5 成以上，而今年以來，亞太區較歐、美不動產指數抗跌，當亞太區不動產有向上表現，該指數亦有所受惠。

此外，富邦入息 REITs+(00908) 的產業布局多樣化，依細項產業分類來看，主要以價值型投資為導向，投資比重較集中在多重資產、醫療保健、零售及辦公室不動產上。而科技相關的不動產比重較低，較不受科技股下修影響，表現相對抗跌。

再者就類股輪動角度而言，富邦入息 REITs+(00908) 可以反映景氣循環變動，展現掌握類股輪動契機的優勢。例如後疫情時代來臨，各產業逐漸復甦，特別是之前受疫情影響的醫療保健、零售、商辦、多樣性等不動產投資價值將浮現，可望獲得市場資金流入。

升息循環啟動之下，REITs 後市仍看俏，建議投資人可以做為資產配置的全球化佈局、收息增益的新選擇。