鴻海攜手NXP開發車用平台 NXP同步加入MIH

鴻海 (2317-TW) 今 (20) 日宣布與恩智浦半導體 (NXPI-US) 簽署合作備忘錄(MOU)，雙方將攜手開發下一代智慧聯網車用平台，第一階段合作已規劃超過 10 項車用產品將會陸續展開；而恩智浦也宣布，在台灣加入 MIH 開放電動車聯盟，推動開放式電動車生態系。

鴻海與恩智浦的合作範圍，將涉及全車電子應用，涵蓋電子電氣架構 (EEA) 以及車用網路安全 (Cybersecurity) 等 2 大平台以及 7 大應用領域，核心將整合恩智浦 S32 系列處理器至鴻海電動車平台，結合其類比前端 (analog-front-end)、驅動、網路和電源產品。

鴻海產品長蕭才佑表示，恩智浦也是鴻海未來在整車上的優先合作的供應商，像是鴻華先進 Model C 就已導入相關產品，接下來在美國俄亥俄州廠的 Lordstown、Fisker 等客戶新車，也會採用恩智浦的解決方案；而外界關注鴻海美國廠的新客戶，蕭才佑透露，本季底會對外公告。

鴻海表示，與恩智浦合作開發的產品，可共同開拓新市場，產出更符合客戶需求的模組產品，提升營收貢獻；恩智浦也能藉此更接近終端客戶，提供更多符合需求的產品，在更多領域實現互利共贏。

恩智浦也宣布，在台灣加入 MIH 開放電動車聯盟 (MIHConsortium)，推動開放式電動車生態系；恩智浦表示，未來將以自身於汽車電子的經驗提供建議, 協助 MIH 電動車產品應用開發，並為推動電動車開放生態系貢獻心力。

MIH 則表示，借助恩智浦在汽車電子領域的經驗與專業，能一起為產業帶來創新發展也為電動車產業推出更多解決方案與加速產品開發。