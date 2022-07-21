特斯拉第2季財報業績喜憂參半 華爾街分析師看法多空不一

特斯拉 (TSLA-US) 周三 (20 日) 盤後公布了 2022 年第 2 季財報，業績未能如過去一年那樣繼續讓人驚艷，總營收勉強達到預期，多項核心指標出現疲軟，不 2 淨利和調整後每股獲利都超過預期。對於特斯拉好壞參半的業績，華爾街分析師對此也看法不一。

Baird 分析師卡洛 (Ben Kallo) 將特斯拉目標價從 1108 美元調降至 949 美元，並維持「跑贏大盤」評級。

這位分析師指出，雖然第 2 季交車量低於預期，但許多財測並未更新。他指出，業績主要得益於一些非汽車因素，但隨著新產量的增加和成本的持續降低，汽車相關業績應會在今年下半年繼續反彈。

Oppenheimer 分析師洛許 (Colin Rusch) 給予特斯拉「跑贏大盤」評級，目標價為 1293 美元。他指出，在充滿挑戰的第 2 季中，特斯拉的製造業業績基本持平，非汽車業務的成長以及強於預期的營運槓桿，也帶來一些顯著的技術和商業模式上的收穫。

洛許強調，首先，其奧斯汀廠和柏林廠的供應鏈和製造產能似乎良好。其次，4680 電池問題的解決似乎正在朝著可接受的量產化邁進。第三，FSD 軟體將在年底前全面推出功能，並調高價格。最後，鑑於規模擴大和營運管理類似於領先的技術平台，營運獲利率有可能升至 25%。

總而言之，這位分析師仍然認為特斯拉在產品成本和價值方面都領先於同行，並仍然看好該公司股價。

富國銀行分析師藍根 (Colin Langan) 將特斯拉目標價從 820 美元調升至 830 美元，並在公布業績後維持「持有」評級。

該分析師指出，特斯拉上海廠第 2 季因疫情而停產部分時間；不過，特斯拉管理層仍表示，在柏林廠和奧斯汀廠進一步定價和擴大規模帶來的效率的推動下，今年下半年產量將「破紀錄」。

Cowen 分析師奧斯本 (Jeffrey Osborne) 將特斯拉目標價從 700 美元調升至 733 美元，並維持「與市場一致」評級。

這位分析師表示，特斯拉第 2 季每股獲利有所上升；然而，汽車毛利率基本保持一致，業績成長來自比特幣等低質量項目的銷售，這帶來較低的折舊水平、較低的營運成本和較低的稅率。他認為，在德州和柏林的工廠增產的良好證據出現前，股價將一直處於波動區間。

Canaccord 分析師嘉納里卡斯 (George Gianarikas) 將特斯拉目標價從 801 美元調升至 815 美元，並維持「買入」評級。

這位分析師表示，因為上海、奧斯汀、柏林等工廠產能的改善，應該會使得周產量從 2022 年第 2 季的水平增加 1 倍，到 2022 年底達到每周 4 萬輛。靠著太陽能、能源儲存和電動車領域的三重產品，特斯拉仍然是永續發展的巨頭，擁有可持續的自由現金流產生。

傑富瑞分析師賀丘以斯 (Philippe Houchois) 給予特斯拉「買入」評級，目標價 1050 美元。

他指出，特斯拉第 2 季的業績環比下降，但在價格上漲推動下，「所有關鍵損益數據都令人驚喜」。這位分析師表示，考慮到第 2 季可能出現的問題，這份財報讓人「鬆了一口氣」。

賀邱以斯表示，特斯拉獲利超過預期，管理層對下半年創紀錄產量的評論顯示，該公司的息稅前利潤將比目前的共識預期高出 5-7%。

花旗分析師麥可立 (Itay Michaeli) 給予特斯拉「賣出」評級，目標價 375 美元。他在研究報告中告訴投資人，特斯拉第 2 季財報中沒有出現重大意外：汽車業的毛利率持平，調整後的獲利超過預期，主要受非汽車領域、較低的營運支出和較低的稅率的影響。

該分析師補充指出，該公司的自由現金流低於市場預期，但考慮到生產中斷導致的營運資本波動，這是可以理解的。他認為特斯拉對 2022 年下半年的展望「聽來謹慎樂觀」。他認為在當前的宏觀背景下，這是可以理解的。

他寫道，特斯拉在艱難的環境中依然表現出色，但第 2 季的財報並不能解決「許多牛市與熊市的爭論」。因此，他預計股價不會在任何一個方向出現重大的反應。

美國銀行分析師墨菲 (John Murphy) 將特斯拉目標價從 900 美元調升至 950 美元，並重申「中性」評級。

這位分析師表示，第 2 季獲利超出預期的原因是研發費用和所得稅撥備的降低。他指出，由於各部門的銷售額都有所上升，第 2 季的營收略高於預期。他認為，儘管面臨阻力，當季的業績「令人印象深刻」，但特斯拉的股價「可能已達完美的價位」。

墨菲在研究報告中對投資人表示，近期業績優於預期「可能不足以讓多頭逐漸積極起來」。