拜登政府將建50萬個充電站 統一充電網絡及設備

美國拜登政府本周提出一項新標準，在 2030 年前建立一個由 50 萬個電動車充電站組成的全國網絡，以加速美國潔淨能源轉型。

拜登政府官員表示，這個最低標準的提案，將有助為各州建設充電站項目奠定基礎，無論地點、電動車品牌或充電公司，所有駕駛人都可以使用。

汽車一直是美國溫室氣體排放的最大來源之一，電氣化對緩解氣候變遷至關重要。拜登政府推崇電動車對美國人來說比汽油動力車更實惠，並設定 2030 年電動車銷量達到 50% 的目標。

今年稍早，白宮提出一項計劃，在未來 5 年內向各州撥款 50 億美元，為電動車充電椿提供資金。該基礎建設立法計劃獲兩黨支持，其中包括 75 億美元用於建設全國電動車充電站網絡。

交通部長布塔朱吉 (Pete Buttigieg) 表示，「我們不僅關注電動車充電椿的數量，還關注品質，每個人都應該能夠在需要的時間和地點找到一個可用的充電站。」

官員們表示，這些標準將確保配備類似支付系統、價格資訊和充電速度的充電椿網絡一致化。該規則要求提供有關充電站價格和位置的即時訊息，以便駕駛人可事先規劃行程。並且每處充電站將被要求具有最低數量和類型的充電椿。

能源部長格蘭霍姆 (Jennifer Granholm) 發表聲明表示：「我們正在透過確保充電站方便且平等的便利性，來解決里程焦慮和車輛充電不足問題，讓每個美國人都可以開著電動車從東岸到西岸。」

美國是僅次中國和歐洲全球第三大電動車市場。根據 2020 年《消費者報導》的一項研究，與使用汽油動力車相比，電動車每年在燃料成本上的花費減少 60%。

白宮之前曾提出一項電動車激勵計劃，購買由汽車工會勞工製造的電動車的消費者可獲額外補貼。政府還承諾到 2035 年將其由 60 萬輛汽車和卡車組成的聯邦車隊轉變為電動車。

相關規則預計將於下周在聯邦公報上公布。