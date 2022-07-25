美前財長：美國經濟軟著陸幾乎不可能實現

據報導，美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 表示，美聯準會 (Fed) 官員需要堅定升息，才能壓制處在 40 年高點的通膨。同時，他也認為，美國經濟軟著陸已經幾乎無法實現。

薩默斯週日 (24 日) 接受採訪時表示，他對 Fed 降低通膨的承諾感到鼓舞，但是他認為美國經濟軟著陸的可能性已經幾乎不可能。

市場預估，本週會議中 Fed 再度升息 3 碼 (75 個基點)，同時還將暗示未來幾個月將繼續升息。

薩默斯表示，從目前的狀況來看，經濟衰退的可能性非常大。當通膨率高，且就業率低時，衰退基本上將隨之而來。

他認為美國政府還可以採取更多措施來控制通貨膨脹，包括取消進口關稅、降低藥品價格、改進能源政策和降低預算赤字。「我們可以做很多事情來遏止或控制通膨，但如果我們繼續執行在 2021 年採取的鴕鳥政策，那麼以後將會有更多的痛苦。」薩默斯說道。

薩默斯先前就曾表示，在沒有嚴重經濟衰退的情況下，美國非常不可能看到通膨降至目標範圍。薩默斯稱：「如果想讓高通膨消失，必須供應大過於需求，而我最好的預測是 6% 的失業率的情況，我們就不會擺脫這種局面。」

CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預測本週聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議升息 4 碼的可能性為 9%，而 9 月份升息 2 碼機率大增，升 3 碼的可能性降至 33%。