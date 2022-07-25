中國爛尾樓事件 專家：不會重演雷曼兄弟危機

中國爛尾樓事件越遠越烈，該國經濟恐連帶受到拖累，市場開始擔憂中國正處於 2008 年雷曼兄弟危機的邊緣，不過，國際貨幣基金組織 (IMF) 前中國負責人 Eswar Prasad 表示，雖然中國經濟正面重大臨困境，但不太可能陷入崩潰，導致金融體系混亂。

中國過去運用較寬鬆放貸來推動房地產業繁榮，進而激勵經濟增長，如今，中國政府開始正視其中一連串債務問題，2020 年疫情爆發期間推出的刺激政策也更為克制，但已引起近期爛尾樓事件。

儘管政府已介入目前房地產業債務狀況，但正面臨瓶頸，因為目前限制放貸使爛尾樓建案數量暴增至 300 多件，橫跨 90 個城市。Pavilion Global 分析師表示，中國政府目標維持房地產業的債務水準，同時幫助建商完成建案避免進一步的社會動蕩，建商的債務正在迅速增加，收入卻在下滑。

IMF 前中國區負責人、康乃爾大學經濟學教授 Eswar Prasad 認為，中國限制放貸，可能導致目前能完成建案的開發商，也因融資問題棄建案而逃，可能對目前跌價的中國不動產市場產生漣漪效應。

Prasad 說，由於資金流動性緊縮造成建商壓力，一些銀行連帶可能受到影響，貸款違約率上升，但目前中國境內多為國營銀行，政府相對容易挹注流動性，限制了潛在系統性金融危機風險。

另外，Prasad 表示，與美國 2008 年金融危機不同，中國相對沒有過多低門檻放貸、抵押貸款證券等高槓桿產品，個人家庭資產狀況和高儲蓄率也能有所緩衝，且頭期款要求較高，因此即使房價大幅下跌也不會使大量抵押貸款違約。

Prasad 說，雷曼兄弟的危機可能有一天會在中國上演，儘管期間可能因為政策變化發生更多動盪，但中國金融體系不會因此崩潰。

目前中國不動產市場悲觀情緒正在蔓延，北京大學研究指出， 6 月中國人民銀行 (PBOC) 對各城鎮儲戶調查發現，有 16% 儲戶預期價格上漲，16% 預期下跌，與過去機為樂觀的光景大相逕庭。