英國CBI調查：Q2工業生產放緩 但成本壓力減輕

英國周一（25 日）公布的一項季度調查顯示，儘管有跡象表明通膨壓力略有緩解、投資逐漸回升，但第二季（截至 7 月）英國工業生產增速為一年多以來最慢。英國製造商認為，過去 3 個月需求減弱，預估短期內都不會好轉，不過通膨壓力似乎已觸頂。

英國工業聯合會（Confederation of British Industry, CBI）表示，其工業趨勢調查（Industrial Trends Survey）顯示，7 月生產預期差值從今年 4 月的 19 降至 6，為去年第一季（截至去年 4 月）以來最低水準，但略高於長期平均值 2。

調查也顯示，7 月工業訂單預期差值報 8，遠低於預期 13，前值為 18，為去年 10 月以來最低，但仍高於長期平均水準 - 13，隨著對全球經濟衰退的擔憂加劇，企業依然極度悲觀。

然而，原物料價格飆升帶來的壓力似乎正在減弱，單位生產平均成本的增速低於截至 4 月的第一季。其中金屬製造商、塑膠製造商與電子產品生產商的成本成長放緩尤為明顯，製造商收取的價格也以較慢的速度上升，預估未來 3 個月不會回升。

根據 CBI 數據，未來 3 個月製造商平均預期價格差值從 71 大幅下滑至 48，但仍遠高於 6 的平均值。此外，在 6 月 24 日至 7 月 12 日的調查結果顯示，儘管大眾對未來一年缺乏樂觀情緒，但投資意願增強，另一方面，企業仍希望減少建築支出。

CBI 副首席經濟學家 Anna Leach 表示，近幾個月來製造業一直是經濟的亮點，但由於成本壓力持續，供應挑戰以及英國與全球經濟狀況普遍走軟，生產與訂單有所放緩。

英國央行（BOE）曾警告，隨著消費者面臨 40 年來最高通膨，以及許多企業的獲利受到擠壓，英國經濟成長可能在今、明兩年放慢至龜速水準。