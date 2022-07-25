〈台經院看景氣〉民間消費動能不如預期 下修我今年GDP至3.81%

台灣經濟研究院今 (25) 日發布我國經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 3.81%，較 4 月預測下修 0.29 個百分點，主是受到今年以來物價上漲、金融市場大幅修正，加上本土疫情升溫等因素衝擊，使民間消費表現較原先預期偏弱。台經院本次預測下修民間消費表現，但上修輸出入表現。

對於整體經濟前景，台經院院長張健一認為，今年全球景氣應不會出現衰退，但明年衰退的可能性「蠻高的」。

此次 GDP 預測中，台經院指出，由於今年以來股市下跌影響財富效果和民眾所得，且近期物價高漲也令民眾實質購買力衰退，因此，內需消費較原先預期偏弱，不過，有鑑於去年比較基期偏低，民間消費仍是支撐我國今年經濟成長的一部分，估全年民間消費成長率為 3.05%，下修 1.38 個百分點。

固定資本形成方面，儘管受去年比較基期偏高，加上供應鏈不穩、庫存過剩導致部分廠商資本支出遞延影響，估全年成長率為 4.43%，下修 0.35 個百分點，其中，民間投資成長率為 4.25%，預測維持不變。

貿易方面，上半年外貿表現優於預期，但因俄烏戰爭、通膨壓力、供應鏈瓶頸等外部不確定性仍高，使下半年台灣外需成長力道受到制約，台經院預估全年輸出與輸入成長率分別為 5.47%、4.86%，較前次預測值分別上修 1.10、0.51 個百分點。

物價部分，上半年我國消費者物價指數 (CPI) 年增率已高達 3.13%，儘管近期國際原油和糧食價格有所滑落，不過仍處於高點，加上今年以來新台幣匯率呈現貶值，國內廠商進口成本續增，廠商成本壓力將逐漸反映至產品售價，因此，台經院預測全年 CPI 成長率為 2.95%，上修 0.55 個百分點。

張健一說，第四季或有通膨壓力緩和的可能。