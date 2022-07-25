〈撼訊技職合作〉總座：產業短期看不到曙光、庫存難去化 下半年拚持盈保泰

高通膨打擊全球經濟，顯卡廠撼訊 (6150-TW) 總經理陳劍威今 (25) 日坦言，下半年消費性電子狀況不好，加上廠商庫存水準普遍偏高，縱使撼訊自己的庫存控管得宜，但需求動能疲軟也不利去化庫存，直言第四季前產業看不到曙光，下半年將力拚持盈保泰。

陳劍威表示，撼訊所處的消費電子產業下半年確實不好，尤其過去兩年產業榮景，部分廠商有重複 (double booking) 甚至三重 (triple booking) 下單狀況，現階段庫存水位少則 2-3 個月，多則半年，庫存去化壓力大。

不過，陳劍威認為，撼訊目前以成品庫存為主，半成品相對控管得宜，會想辦法撐過這波庫存去化、價格砍價的壓力期，他也認同輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 擬延後上市新品的規劃，不過，他強調，只要有廠商還在殺顯卡價格，顯卡價格就很難止跌。

陳劍威補充，去年一整年都是好日子，雖然現階段顯卡價格走疲，但平均價格 (ASP) 落在 400 美元，低於去年同期，但仍高於 2018、2019 年時的 100-200 美元，且顯卡相較其他筆電、主板產品更具彈性，需求將有一定支撐。

外界關注撼訊下半年營運，陳劍威不諱言，毛利率將有壓，希望能持盈保泰，且過去兩年利息較低，多數企業都賺到不少錢，撼訊自身更透過發行公司債等，改善財務體質，撼訊以前會跟著跳下去殺顯卡價格，但現在希望用時間換取空間，撐過產業庫存去化。

撼訊近年也持續拓展多元領域布局，陳劍威說，將以本業為中心向外延伸，但預期發酵還要時間，至於汐止新廠，目前已開始小量生產，並以受關稅、敏感等客製化產品為主，雖然受國內缺工缺料影響，進度略有遞延，但估新廠可望在第三季底正式完工。