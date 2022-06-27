〈國泰金看經濟〉電價若調漲 CPI物價指數衝擊大於GDP

電價漲不漲預計今 (27) 日下午 5 時公布結果，國泰金 (2882-TW) 表示，電價今年若調漲 5~8%，CPI 物價指數可能增加 0.2~0.4 個百分點，但對今年 GDP 影響只有不到 0.1 個百分點。

國泰金今天舉辦第 2 季台灣「經濟氣候」暨「金融情勢」展望發表會，國泰金台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，國發會在 2012 年馬政府時期曾做過電價調漲對 CPI 的研究，結論是「電價漲 5~8%，對 CPI 的影響是加個 0.2~0.4 個百分點」，原本預估今年台灣 CPI 的預估約 2.9-3%，也就是說，一旦電價調漲，CPI 可能比原本估值再攀升、上看 3.3%。

值得注意的是，央行預估今年 CPI 物價指數為 2.8%，且央行認為第 3 季就會見到通膨下降，但國泰認為第 4 季才會降到 3% 以下。

至於 GDP，徐之強表示，今年第一季以來，戰爭與疫情的不確定性仍高，且各國央行已紛紛改採緊縮貨幣政策，國內外需求將受影響。該團隊預測，2022 年台灣經濟成長率預估值將從原本的 3.7% 下調至 3.4%，研判全年成長率有 80% 的機率落在 2.8~4.2% 之間，也比原為 2.8~4.8% 更為緊俏。

若電價大漲 5~8%，徐之強認為對 GDP 影響不到 0.1 個百分點，因此全年「保 3」還是沒問題，會影響台灣 GDP 的因素主要還是看美歐中今年經濟表現為主。

另外有關油價雙漲的影響，徐之強表示，2008 年金融海嘯時的國際油價為 150 美元高峰，也使得當時台灣的 CPI 衝高到 3.5%，但目前布蘭特原油在 100~110 美元左右，所以研判台灣今年物價上漲率應該不會像 2008 年時那麼高。

徐之強進一步指出，2008 年時，因為 CPI 高漲，美國聯準會及全球央行升息幅度都較大，也因此年末發生金融海嘯，但如今金融強韌性都比當年好，因此國泰台大團隊認為今年油價雙漲的影響不會像當年那麼大，央行升息腳步也不會像 2008 年那麼強，無論美國或台灣的經濟成長率與通膨率預測，都不會像 2008 年當年衝擊那麼大。