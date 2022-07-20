今年GDP恐難保4 經長：內需回溫、出口有底氣

高通膨打擊全球經濟，以出口為導向的台灣也難逃影響，中研院、中經院日前相繼下修今年我國 GDP，恐難保 4，對此，經濟部長王美花今 (20) 日受訪表示，台灣內需隨疫情趨緩下不斷增加，出口產業在國際間也很有底氣，現階段對整體國際情勢維持審慎但不悲觀的看法。

王美花說，針對相關機構下修今年 GDP 展望預測，認為主要是反映整體國際大趨勢，包含通膨、原物料上漲對未來經濟的影響，不過從今年 1-6 月的出口數據觀察，電子業、資通訊、傳統產業等都維持正成長，代表台灣產業基本面相對有撐，在國際間很有底氣。

美國補助半導體晶片法案近期將在參議院進行表決，外界也高度關注是否影響台灣廠商國際間布局，王美花回應，目前該法案尚未定案，經濟部會密切關注最後結果，不過以半導體先進製程來說，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 目前除規劃在美國設廠、日本投資外，其餘的先進製程都在台灣進行開發。

另一方面，台電、中油財務壓力炸鍋，市場再傳下半年民生用電也將調漲，電價審議會也擬由現行的半年一次改為每季一次，王美花接受廣播節目受訪時坦言，依目前估算台電、中油今年合計將至少虧損 2000 億元，對於國內天然氣等相關成本、物價穩定，強調都會進行專業討論。