〈美股早盤〉Snap開盤股價崩逾35% 四大指數走低

社群媒體公司 Snap、推特相繼公布慘澹的第二季財報，領跌那斯達克指數，其中 Snap 開盤股價崩跌逾 35%，美股主要指數周五（22 日）開盤走低。

截稿前，道瓊工業指數跌 0.03%，那斯達克綜合指數跌近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.3%，費城半導體指數跌逾 2%。

全球股市本周有望創下一個月來最佳表現，將今年股市跌幅縮小至 18% 左右。市場猜測，最糟糕的拋售已經過去，在一定程度上是股市上漲的原因。對通膨與利率快速上升的擔憂難以消除，儘管聯準會（Fed）採取大幅升息預期已有所緩和。

美國銀行首席策略師今日的報告顯示，該行的牛熊指標仍為「0」，表示市場看空程度仍處於最高水準，市場情緒仍然處在「谷底」，而且距離牛市依然很遙遠。

數據方面，美國 7 月 Markit 製造業 PMI 初值報 52.3，優於預期 52.0；7 月 Markit 服務業業 PMI 初值報 47，遠低預期 52.7，前值 52.7；7 月綜合 PMI 報 47.5，前值 52.3。

個股方面，推特 (TWTR-US) 盤前公布的最新財報表現不如預期，早盤股價略漲 0.33% 至每股 39.65 美元。根據財報，推特第二季營收報 11.77 億美元，年減 1%，低於市場預估 13.2 億美元的，去年同期為 11.9 億美元；淨損 2.7 億美元，去年同期淨利 6,565 萬美元，經調整後每股虧損 0.08 每元。

推特在財報中表示，廣告產業在宏觀環境下面臨逆風、馬斯克收購帶來的不確定性揭示導致業績令人失望的因素。不過推特仍在財報強調，馬斯克的終止收購是無效與錯誤的，併購協議仍有效。

另外，昨日 Snap 盤後公布財報表現慘淡，遭至少 9 間華爾街投行降評。其中 Oppenheimer 將 Snap 的評級從「跑贏大盤」下調為「與大盤持平」，稱該公司面臨太多逆風因素，包括 TikTok 的競爭，蘋果最新廣告系統 SKAdnetwork 4.0，以及零售媒體網絡廣告的崛起。

與此同時，大摩也下調 Snap 股票評等，目標價僅每股 9 美元。小摩表示，Snap 只有 13% 的營收增速顯示情況大幅惡化，比預期還糟。

截至台北時間周四（22 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖：鉅亨網)

焦點個股：

Verizon(VZ-US) 早盤下跌 5.33%，至每股 45.12 美元

美國電信商 Verizon 盤前公布第二季財報憂喜參半，由於電話用戶成長受到漲價影響，儘管營收報 338 億美元，略高於市場預估的 337.1 億美元，但每股獲利報 1.31 美元，低於市場預估的 1.33 美元。與此同時，Verizon 也下調全年財測。

Snap(SNAP-US) 早盤下跌 34.59%，至每股 10.70 美元

由於線上廣告需求放緩，社群媒體公司 Snap 財報表現大失所望，第二季營收年增 13% 至 11.1 億美元、經調整後每股虧損 0.02 美元，皆不及華爾街分析師預估的 11.4 億與每股虧損 0.01 美元。此外，Snap 還以營收成長疲軟為由計劃放緩招聘，也並未提供第三季財測，原因是「前景能見度仍極具挑戰」。

美泰兒 (MAT-US) 早盤下跌 1.99%，至每股 23.69 美元

玩具製造商美泰兒（Mattel）儘管最新財報受惠電影主題玩具銷售強勁表現優於預期，然而旗下「美國女孩娃娃」（American Girl）上季銷售量下滑近 20%，影響投資人信心，盤前股價走跌。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 Markit 製造業 PMI 報 52.3，預期 52，前值 52.7

美國 7 月 Markit 服務業 PMI 報 47.0，預期 52.6，前值 52.7

美國 7 月 Markit 綜合 PMI 報 47.5，前值 52.3

華爾街分析：

Oanda 資深市場分析師 Craig Erlam 表示，現在對股市樂觀看法仍為時過早，不過現在有許多「情況不如原先預期糟」而巧出亮眼季度成績單的企業。儘管這點讓人鬆了一口氣，但並非是看好股市持續反彈的理由。

有些投資人開始逢低買進，指出極端看空情緒往往是一種反向投資訊號。Legal & General Investment Management 多元資產基金主管 John Roe 表示：「有很多指標指向股市的負面因素，而這對我們來說是個很好的起點，也讓我們更有信心撐持股票部位。」