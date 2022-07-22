財報處處可見通膨陰影 CEO們以漲價削成本因應

高盛 (GS-US) CEO 所羅門 (David Solomon) 為本財報季定下了基調：通膨在美國經濟中「根深柢固」，在各個方面造成影響。

之後，一個接一個的公司領導人都表達了類似的情緒。

大多數人表示已經成功度過 40 多年來最高通膨壓力所引發的困難時期。他們採取的作法是削減成本、提高價格，並且通常試圖設定模式以適應未來的不確定性。

特斯拉 (TSLA-US) 創始人馬斯克其實對提高價格以滿足更高成本的收益的作法表示歉意，「似乎我們真的是提高了價格。沒錯，我們過去已多次提高價格。坦白說，這真是讓人尷尬。」「但我們也面對很多供應鏈和生產衝擊，而且還有瘋狂的通貨膨脹。所以我希望、但非並非承諾或其他東西，但希望之後我們可以稍微降低價格。」

然而，目前似乎沒有什麼是確定的，除了每個人心中的通貨膨脹。

根據 FactSet 的數據，在已公布財報的 91 家標準普爾 500 指數公司中，有 85 家分析師電話會議提到了通貨膨脹。

與馬斯克一樣，企業主管普遍預計以消費者物價指數 (CPI) 衡量的通膨率將從本季年增 8.6% 下降。7 月 CPI 上漲 9.1%，為 1981 年 11 月以來的最高數字。

但他們也沒有放過任何機會，在高度不確定的環境中利用定價權來支持營收和獲利。

道瓊工業指數成分股 Travelers (TRV-US) 個人保險總裁克萊恩 (Michael F. Klein) 說，「我們對通膨環境挑戰的主要反應就是提高價格。」「我們對過去幾季提高利率的行動感到滿意，並對實現進一步成長的能力充滿信心。」

更高的價格當然不會損害獲利能力，截至目前為止的財報抵消了華爾街的普遍悲觀態度。

Refinitiv 數據顯示，至今近 20% 的標普 500 指數成分股公布財報，其中 78% 獲利超出預期，較一年前增加了 6.3%。營收超過預期的比率為 72.5%，銷售額上揚 11.3%。

雖然能源股是推動營收和獲利成長的最大動力，但總體感覺在於現金充裕的消費者能夠承受價格飆升的負擔，至少目前是這樣。

Sysco (SYY-US) 財務長艾特 (Aaron Alt) 表示：「我們能夠且將繼續將產品成本膨脹轉嫁給客戶，他們也越來越有辦法再將其轉嫁給他們的消費者。」「我們有信心此時此地這種情形肯定會繼續下去。」

經濟學家擔心，迫在眉睫的衰退可能會令一直持續但低於通膨速度的消費者支出降溫。

花旗集團 (C-US) CEO 弗雷澤 (Jane Fraser) 表示，該公司一直專注於「3R」：俄羅斯 (Russia)、利率 (Rate) 和經濟衰退 (Recession)。

俄羅斯入侵烏克蘭是導致供應鏈困難加劇通貨膨脹的一個因素，聯準會 (Fed) 正尋求透過大幅升息來緩解通貨膨脹。根據亞特蘭大 Fed 的預測，升息被視為第 1 季經濟收縮 1.6% 的主因，並可望第 2 季以相同幅度收縮。

即使如此，弗雷澤表示，她認為美國將免於正式衰退或至少嚴重衰退，即使連續兩季的負成長符合經驗法則。國家經濟衰退局是確認衰退和擴張的決定者。

弗雷澤在花旗的財報電話會議上表示：「當消費者狀況良好且勞動市場如此緊張時，進入這種動盪的環境只是一種不尋常的情況。」「而且我認為這就是許多人不太擔心美國即將陷入衰退的原因。」

但高盛 CEO 所羅門表示，該公司正在謹慎行事，雖然其經濟學家預計通膨將在下半年回落。

他說，「我認為我們必須十分謹慎，因為環境非常不確定。」「毫無疑問地，經濟狀況正在收緊以試圖控制通膨，隨著經濟狀況收緊，這將對企業信心和消費者活動產生更大的影響。我認為很難準確判斷這將如何發展，所以我認為謹慎行事是明智的。」