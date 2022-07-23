Snap、推特帶崩社群媒體股 市值蒸發約420億美元

隨 Snap、推特相繼公布的慘澹財報，並警告由於經濟前景黯淡廣告商已減少支出，社群媒體公司包括 Alphabet、臉書母公司 Meta、Pinterest 周五（22 日）遭受波及股價全面下挫，市值總計損失約 420 億美元。

截稿前，社群媒體股盤中血流成河，Alphabet(GOOGL-US) 下跌 5.71%、Meta(META-US) 跌 7.5%、推特 (TWTR-US) 跌 0.72%，其中，Pinterest(PINS-US) 重挫 14.26%、Snap(SNAP-US) 暴跌 38.96%。按照目前股價計算，Pinterest、Meta、推特、Alphabet 和 Snap 的市值總計損失約 420 億美元。

推特周五盤前公布的財報表現不如預期，第二季營收報 11.77 億美元，年減 1%，低於市場預估 13.2 億美元的，去年同期為 11.9 億美元；淨損報 2.7 億美元，去年同期淨利 6,565 萬美元，經調整後每股虧損 0.08 美元。

推特在財報中表示，廣告產業在宏觀環境下面臨逆風、馬斯克收購帶來的不確定性皆為導致業績令人失望的因素。不過推特仍在財報強調，馬斯克的終止收購是無效與錯誤的，併購協議仍有效。

另外，昨日 Snap 盤後公布財報表現慘淡，遭至少 9 間華爾街投行降評。該公司指出，在利率上升與通膨飆升的情況下，廣告商削減支出，因為一些廣告商正面臨勞動力短缺與供應鏈中斷問題。

另一方面，蘋果的隱私問題進一步改變社群媒體產業的前景，投資人準備社群媒體產業史上成長最慢的營收成長。

分析師與專家看法

AJ Bell 投資總監 Russ Mould 表示：「如果想證明企業對經濟前景感到緊張，只要看媒體平台與行銷機構是如何抱怨廣告市場變得更加艱難就可知。」

RBC Capital Markets 在報告中表示，有跡象表明廣告支出將進一步削減，這對 Snap 與數位廣告產業來說是個壞消息。

美國銀行全球研究（BofA Global Research）分析師表示：「儘管廣告類股營收可能進一步削減，但我們認為，鑑於廣告客戶的廣度，其中 Alphabet 的營收可能相對穩定，在支出方面也較大多數同行靈活。」

目前投資人焦點轉向下周將公布財報的 Meta 和 Alphabet，但隨著這兩家公司股價走跌，一些分析師看壞它們下周的財報表現。