中山大學半導體學院揭牌 獲日月光、國巨等7家企業簽約

中山大學 8 月 1 日將成立半導體學院，總統蔡英文今 (22) 日出席揭牌典禮暨簽約儀式，她指出，中山鎖定在半導體封測及電子零組件產業，獲得日月光 (3711-TW)、國巨 (2327-TW)、雷科 (6207-TW)、華泰 (2329-TW)、穎崴 (6515-TW)、台虹 (8039-TW)、興勤 (2428-TW) 共 7 家企業簽約，未來十年將投入 9 億元，產官學攜手合作，共同為台灣培育半導體產業發展所需科技人才。

蔡英文指出，中山大學半導體學院今年有 120 個招生名額，在 6 月初放榜後大約 1 個月的時間，就全部報到額滿，這代表學生對學校的師資有信心，並對半導體產業的前景也相當看好。

蔡英文說，中山大學副校長黃義佑為了半導體學院的成立，決定請辭副校長職務，來扛下首任院長的重責大任，謝謝黃副校長的付出，她強調，每一座半導體學院的成立，扮演最重要的靈魂人物就是院長，所以要拜託院長黃義佑能夠讓中山大學的半導體學院培育更多人才。

蔡英文表示，台灣的半導體產業是我們的重要產業，2021 年的總產值已經突破 4 兆元，再加上被動元件等電子零組件相關產業，總計每年有超過 5.5 兆元的產值，顯示出國際對台灣半導體產業的需求和重視。

蔡英文指出，中山大學的半導體學院，鎖定在封測、電子零組件產業，讓台灣的半導體人才培育工作更加完整，特別有意義的是，跟學校合作的 7 家企業都是高雄的在地企業，在未來 10 年將要投入 9 億元，跟政府一起努力共同培育國家重點產業的人才。

產官學界相當重視半導體學院的設立，目前已有台大「重點科技研究院」、清大「半導體研究學院」、陽明交大「產學創新研究學院」、成大「智慧半導體及永續製造學院」，中山大學「半導體及重點科技研究學院」也將於 8 月 1 日正式成立，其他包括中興大學、政治大學、台灣科技大學也都提出申請，未來可望成為國家重點培育的前瞻高階人才。

