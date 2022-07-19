〈房產〉全台去年不動產業銷售額1.86兆 改寫2005年統計以來新高

雖然市場對房地產是經濟火車頭論述有不同看法，但近年不動產的確蓬勃發展，也創造許多就業機會並對經濟發展有所貢獻，依照財政部統計資料庫統計顯示，去年不動產業產值高達 1.86 兆元，創下 2005 年統計以來的新高，反映房地產景氣佳，帶動產業蓬勃發展。

根據財政部不動產業統計，主要統計項目包括不動產開發業與不動產經營及相關服務業，主要經營項目有不動產投資開發、不動產買賣、租賃、仲介、代銷、估價等，並不包括營建工程業，光不動產的投資開發、仲介、代銷及不動產相關服務等，去年的銷售額就高達 1.86 兆元，並改寫統計以來的新高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，由不動業的銷售額也可看起景氣波動的軌跡，上一波的房市谷底大概出現在 2016 年，當時不動產業的銷售額為 1 兆元左右，在當時也是 3 年以來的新低，不過 2017 年開始景氣緩步復甦，一直到 2020 年不動產業的銷售額達 1.7 兆元，去年更創下 2005 年統計以來新高的 1.86 兆元，反映不動產業不管是一手的投資興建、二手的仲介市場都商機蓬勃，連帶周邊的住宅產業也衍生出許多商機。

統計顯示，從 2013 年上一波景氣高峰開始，不動產業的銷售額就超過兆元，至今連續 9 年都超過 1 兆元，不過 2014 開始連續兩個年度衰退，反映當時的不動產業進入景氣修正，2017 年後開始築底復甦，去年更創下 1.86 兆元的紀錄，其中房地產市場出現許多變化，包括一手投資開發興盛、科技業投資帶動房市交易熱絡，雙北以外的區域房市脫胎換骨，房價出現大幅上揚等，都帶動房地產業銷售額明顯增加。

曾敬德指出，從不動產業營收也可看出市場景氣變化，未來若是銷售額開始由高檔衰退，大致上也反映景氣可能步入修正期間。