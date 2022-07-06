台股失守萬四 國安基金：與散戶恐慌性賣壓有關

台股持續破底失守萬四關卡，本周三天交易日市值已蒸發 1.12 兆元，但國安基金依舊按兵不動，執行秘書阮清華表示，台股這波跌勢除與國際股市有關，散戶的恐慌性賣壓也是股市大跌原因之一，國安基金會緊盯市場動態，如有非理性下跌將不排除召開臨時委員會，討論因應對策。

台股今 (6) 日重挫 363 大盤指數摜破 14000 點整數關卡，下探至近 19 個月新低，三大法人中僅投信微幅買超 0.2 億元，外資與自營商同步站在賣方，合計三大法人共賣超 116.66 億元。

阮清華坦言，大多數國際股市持續翻黑，台股也難逃跌勢，但目前看來法人態度相對冷靜，大盤指數走跌主要來自於散戶的恐慌賣壓，呼籲投資人應理性以對。

阮清華說，國安基金下周將召開例會，屆時會就近期的政經與總經對股市的影響進行討論，但他也強調，在例會召開前國安基金將天天持續緊盯股市動態，有必要時不排除召開臨時會。

外傳財政部為求穩盤，號令八大官股本周起最好每天淨買超台股，為大盤持續破底止血，對此阮清華則說，官股資金與外資相比簡直只有零頭，對於股市影響力相當有限，否認要求官股天天淨買超的說法。

台股雖面臨破底壓力，但根據統計，官股 7 月以來買超力道轉弱，7 月四個交易日僅兩天買超，買超金額約 65 億元，主要仍鎖定權值股低接，試圖穩定盤勢。

