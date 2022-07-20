找不到投資機會 美國散戶轉移陣地盯上歐元

外匯交易通常是由華爾街專業人士在操作，但近來疲軟的歐元，吸引了散戶進場投機。

上周，歐元匯率快速下降，20 年首次跌至與美元平價，散戶也注意到，歐洲升息的步調遠遠落後美國聯準會，押注美元上漲變得更具吸引力。

TD Ameritrade 衍生品策略主管 Shawn Cruz 表示，他已經注意到散戶投資者對於強勢美元的關注。目前，散戶投資者正在瘋狂押注美元走強，類似於去年 Game Stop Corp. 和 AMC Entertainment Holdings Inc. 的迷因股狂熱。

美國以外的交易商也加入了行動。線上經紀公司 eToro 公布的數據顯示，7 月前兩周，交易員們在歐元兌美元市場的開倉量，比去年同期增加了 79%，交易量相較前月也成長了 72%。

eToro 全球市場策略師 Ben Laidler 表示，由於今年許多市場都下跌，投資者機會有限，因此交易美元是他們的一個投資機會。

Cruz 說，交易員一直在押注強勢美元將傷害總部位於美國的科技公司，這些公司的大部分收入來自國外。他們還押注美元上漲，將為大宗商品價格帶來下行壓力。

金融專家警告，由於貨幣固有的波動性，涉足外匯市場可能存在風險。

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，與傳統金融市場相比，「購者自慎」這句話更適用於外匯交易，買家要自己做好調查評估。

Damped Spring Advisors 執行長 Andy Constan 認為，另一個問題是在散戶投資者中存在的害怕錯過 (FOMO) 交易心態。歐元已經大幅下跌，在這麼晚的階段加入看跌歐元的行列，並不是一個好主意。