寧德時代傳改至墨西哥建廠 就近供應特斯拉、福特電池

全球電池製造龍頭寧德時代 (CATL) 3 月傳出計劃砸 50 億美元擴大電池產能，將在北美建廠，不過，彭博今 (18) 日引述消息人士報導指出，墨西哥可能會是另一個考量地點，能就近供應特斯拉、福特電動車電池。

消息人士指出，寧德時代考慮在墨西哥奇瓦瓦州的華雷斯城、科阿韋拉州的薩爾蒂約建廠，兩城皆鄰近德州邊境，其中，華雷斯城也能自美國新墨西哥州的聖赫羅尼莫 - 聖特雷莎港口輸入產品，增添新的運輸路線，以利供應特斯拉德州新廠電池。

寧德時代也能選擇在墨西哥製造電池，並送至美國肯塔基州組裝成電池模組。據文件顯示，寧德時代 2020 年在肯塔基買廠房，並在當地成立一家子公司。

消息人士說，寧德時代電動車電池投資規模 50 億美元，目標讓電池產能提高 80GW，除了北美外，墨西哥是選項之一，另外也在考慮同時在美國、墨西哥設廠，目前最終決定尚未敲定，亦有可能擴大投資規模。

據彭博調查，寧德時代目前全球電池總產能 145 GW，若考量已宣布的新廠以及建置中的廠房，2026 年總產能將達到 579 GW。寧德時代現階段全球電動車電池市占率達 30%，規模經濟下具備電池製造、金屬精煉優勢，提供較便宜的電池，同時持續在研發上投入資金。